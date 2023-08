Rottura del legamento per il portiere: UFFICIALE, che tegola per la big

Grave infortunio per il portiere durante l’allenamento: fuori dal campo in lacrime, possibile rottura del legamento

Grave infortunio per il portiere durante l’allenamento. Doccia gelata per il Real Madrid che deve fare i conti con il ko di Courtois: il portiere belga ha lasciato il campo in lacrime e per lui si profilo un lungo stop.

Non lascia dubbi il comunicato diramato poco fa dalla società spagnola: “rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Una diagnosi che certifica l’assenza per diversi mesi dell’estremo difensore che nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico.

Una brutta tegola per Ancelotti che per la porta ora può contare soltanto su Lunin, da anni promessa del calcio ucraino che però non è mai riuscito ad imporsi al Bernabeu. Ecco perché non è da escludere un ritorno sul mercato del Real Madrid.

Infortunio Courtois, il Real si tuffa sul mercato

L’infortunio di Courtois obbliga il Real Madrid a tornare sul mercato per acquistare un portiere. Il nome più ‘facile’ da accostare ai blancos è quello di de Gea, attualmente svincolato, ma non è escluso che la società presieduta da Florentino Perez non possa sondare altre piste.

Tra queste, non è da escludere a priori, quella che porterebbe a Szczesny: il portiere della Juventus, in scadenza nel 2025 dopo il rinnovo automatico del contratto, può essere ceduto davanti ad una proposta interessante e il suo addio potrebbe innestare una girandola di portieri che coinvolgerebbe diverse squadre di Serie A ed estremi difensori italiani.

Queste le ipotesi, per il Real la certezza però è una sola: Courtois sarà fuori per diversi mesi e Ancelotti ha bisogno di un nuovo portiere.