Maignan al Bayern, l’annuncio che ribalta il Milan

Le ultime di calciomercato Milan hanno come protagonista il portiere francese, uno dei pilastri della squadra rossonera allenata da Stefano Pioli

Il Bayern Monaco è a caccia del sostituto, nell’immediato, di Manuel Neuer il cui rientro è slittato a inizio 2024 dopo un nuovo intervento. Ceduto Sommer all’Inter, ora i bavaresi si sono buttati a capofitto su Kepa del Chelsea con un’offerta di prestito più opzione.

Nessun investimento, quindi, per il rimpiazzo di Neuer, per il presente e il prossimo futuro resta lui il numero uno. Per l’eredità del tedesco è invece emerso nelle scorse ore il nome di Mike Maignan.

La notizia Maignan-Bayern ha, ovviamente, messo in agitazione i tifosi del Milan, i quali temono un altro grande addio dopo Tonali.

“Non devono preoccuparsi – ha esordito a Milanlive.it Tobi Altschäffl, capo reporter della ‘Bild’ che ha lanciato la notizia – per il futuro imminente non c’è pericolo di perdere Maignan. Quando Neuer (37 anni compiuti a marzo, ndr) deciderà di ritirarsi, e questo può accadere il prossimo anno oppure fra due-tre anni, allora il Bayern cercherà un altro grande numero uno. Che potrebbe essere Maignan…”, tenuto d’occhio dal club tedesco. “Sanno dei suoi sviluppi, di quanto è bravo“, ha aggiunto in conclusione Altschäffl.

Per Maignan, il Milan potrebbe chiedere tra i 90 e i 100 milioni di euro. In sostanza, il francese ha tutte le carte in regola per superare proprio Kepa diventando il portiere più pagato nella storia del calcio.