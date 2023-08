Lukaku-Vlahovic, tutti contro: “Affare sgangherato. Big Rom bidone, Dusan il nulla”

Lo scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea resta in piedi, ma intanto in parecchi sono contro l’operazione

Lukaku, Vlahovic e la Juventus. La telenovela dura ormai da settimane e settimane, quando ormai il campionato di Serie A parte tra dieci giorni. Il tempo stringe e nel frattempo il serbo è ancora in maglia bianconera. A Big Rom, invece, non è praticamente rimasta neanche quella dal momento che nella lista delle maglie del Chelsea lui neanche appare.

I discorsi vanno avanti, ma più si va avanti e più spuntano sensazioni non proprio positive. Ad esempio in Inghiterra si parlava di un Pochettino neanche troppo convinto di accogliere Vlahovic nella propria rosa. E al tempo stesso il serbo come primo desiderio avrebbe quello della permanenza a Torino. La distanza è sempre sul conguaglio, da valutare se si riusciranno a limare le distanze. Intanto di certo Lukaku non si è fatto amare, né dai tifosi dell’Inter – e questo era scontato – né da quelli della Juventus. Per i nerazzurri oggi ha parlato Javier Zanetti: “Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo. Lui ha diritto di andare dove vuole, ci mancherebbe, bastava solo dirlo per tempo. Ci ha deluso come uomo”, ha detto nella sua intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Per i bianconeri, invece, ci hanno pensato i tifosi con uno striscione: “Lukaku resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo”.

Vlahovic-Lukaku, Melli e Focolari duri: “Affare sgangherato”

Un altro messaggio chiaro, oltre agli umori social, soprattutto dopo l’episodio tra la curva juventina e il belga in semifinale di Coppa Italia. Oltre alle scelte individuali, però, anche l’operazione in sé non convince in toto. Questa mattina a ‘Radio Radio’ ne hanno parlato Franco Melli e Furio Focolari.

“Lukaku è passato da essere un idolo incontrastato dell’Inter ad un bidone – dice Melli -. Vlahovic nella Juventus è stato il nulla, spesso si dice che è stata colpa di Allegri ma il giocatore non mi sembra avesse la testa. L’ho sempre visto malinconico”. Anche il serbo in questo momento non è al suo top soprattutto dopo un anno e mezzo di più ombre che luci in bianconero. Anche per questo lo stesso Focolari battezza così l’eventuale scambio tra Juve e Chelsea: “È l’affare più sgangherato che la Juve possa fare. E lo farà, solo per le bramosie del suo allenatore”.