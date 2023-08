Lukaku tradisce pure la Juventus: ingaggio ridotto per il Milan

Nuova possibile destinazione in Serie A per Romelu Lukaku: niente Juventus, ma approdo al Milan con ingaggio ridotto

Niente scambio Vlahovic–Lukaku: questa la decisione che arriva da Londra, sponda Chelsea, dove non hanno intenzione – almeno per il momento – di soddisfare le richieste della Juventus per il bomber serbo.

Così si blocca anche l’approdo dell’attaccante belga alla corte di Massimiliano Allegri, il tecnico che starebbe spingendo per avere l’ex Inter al centro del proprio attacco. Un desiderio che potrebbe però restare insoddisfatto visto che la trattativa dal punto di vista economico si preannuncia molto complicata.

Ecco allora che potrebbe nascere una nuova possibilità per il calciatore che ha espresso il suo desiderio di restare in Serie A: il no alle sirene dell’Arabia Saudita è motivato con l’ambizione di dimostrare il suo valore nel nostro campionato dopo l’annata in chiaro-scuro nella sua seconda avventura nerazzurra. Una volontà che potrebbe combaciare con l’esigenza del Milan di avere un altro attaccante in rosa.

Calciomercato Milan, torna l’idea Lukaku: da risolvere la questione ingaggio

Lukaku al Milan, per un tradimento che i tifosi dell’Inter chissà se prenderebbero meglio o peggio rispetto a quello con la Juventus.

A rilanciare questa idea è Carlo Pellegatti su Youtube, spiegando anche i contorni che dovrebbe avere l’operazione, a partire dal più grande ostacolo da superare: l’ingaggio. Il giornalista parla di “pazza idea Lukaku” per i rossoneri, ricordando i rapporti particolare esistenti tra Cardinale, presidente del Milan, e Boehly, numero uno del club londinese.

Quindi l’aspetto più concreto dell’intera vicenda, quello economico: “Il grande ostacolo, per il quale serve fantasia, è l’ingaggio – afferma Pellegatti -. Magari aiutato dal Chelsea e da Lukaku…” Insomma per pensare ad un belga con la maglia rossonera servirebbe un contributo economico da parte dei Blues per il pagamento dell’ingaggio o un sacrificio del belga che dovrebbe rivedere al ribasso le proprie pretese economiche. Vedremo se alla fine Lukaku resterà davvero in Serie a e se lo farà con Juventus o Milan.