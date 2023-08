Cassano che fine ha fatto? Dalla lite furibonda con un compagno alla nuova vita

Cassano è stato un talento tra i più cristallini, ma il carattere non l’ha aiutato a essere una stella. Oggi è ancora nel mondo del calcio?

Antonio Cassano è stato quel tipo di calciatore che non può passare inosservato. Dotato di grande talento e capace di notevoli colpi di classe, ha sempre fatto parlare di sé sia in campo che fuori. Oggi non è più un atleta professionista da un pezzo, ma ciò nonostante continua ad alimentare le discussioni di ambito calcistico, in TV, su internet come pure nei bar e nei ritrovi tra amici.

Da moltissimi considerato un calciatore incompiuto, non a caso è stato inserito dalla rivista francese France Football al primo posto nella lista dei maggiori talenti sprecati nella storia del calcio. E a rivederlo giocare in qualche video su YouTube si comprende facilmente il perché di questo primato.

Oggi Cassano che cosa fa? Questa è la domanda che tanti appassionati di pallone si pongono, anche perché l’ex calciatore continua a comparire spesso sul web e a fare interventi pubblici che destano clamore.

Una volta erano le cd. ‘cassanate’, ovvero suoi comportamenti e gesti discutibili sul terreno di gioco come in altri ambienti, oggi sono le sue affermazioni a suscitare polemiche, ilarità e commenti poco gradevoli. Ecco allora una scheda sintetica ed illustrativa sul talento barese incompiuto.

Carolina Marcialis moglie Cassano chi è? Madre, età, stipendio, altezza, origini

Antonio Cassano è sposato con la 32enne Carolina Marcialis, che come il marito condivide la passione per lo sport. Non il calcio, ma la pallanuoto. E’ infatti un’atleta professionista e gioca nel CSS Verona. Si stima che a livello di stipendio possa guadagnare non meno di 3/4 mila euro al mese, oltre alla borsa di studio della nazionale e i premi eventuali in competizioni sportive.

Anche lei è stata un talento precoce: passò la prima fase della sua carriera nelle fila del Nervi, club con cui fu capace di salire dalla Serie C alla Serie A1. E’ originaria di Genova ma il cognome Marcialis rivela le sue origini sarde, in particolare della zona di Cagliari. Non a caso più volte la coppia ha trascorso le vacanze in Sardegna, dimostrando di gradire particolarmente l’isola e i suoi panorami. E’ madre dei due figli avuti con Antonio.

Alta 1,75 per 64 kg, ha conosciuto Antonio Cassano nel 2008 e due anni dopo, nel 2010, lo ha sposato.

Figli Cassano, chi sono Christopher e Lionel? Età, squadra

Antonio Cassano e Carolina Marcialis – dicevamo – sono i genitori di Cristopher e Lionel, nati rispettivamente nel 2011 e nel 2013. In particolare il primogenito ha dimostrato subito di voler seguire le orme del padre: oggi gioca infatti nell’Academy dell’Entella con la speranza di emergere.

Il secondogenito di Antonio Cassano, Lionel, ha un nome che fa subito pensare al grande fuoriclasse argentino Messi: ebbene l’ex calciatore barese è un suo grandissimo fan e per questo ha scelto proprio il nome del n. 10 della nazionale argentina per il secondo figlio. Su di lui al momento non si hanno particolari informazioni, neanche di stampo prettamente calcistico.

Carriera Cassano: Bari, Roma, Real Madrid, Milan, Sampdoria

Antonio Cassano ha iniziato la sua carriera professionistica al Bari nel 1999 e l’ha chiusa nel 2018 al Verona. Nel mezzo tante esperienze calcistiche di lusso e pure quella in nazionale, dove sicuramente avrebbe potuto fare di più.

Visto il grande talento non sono mancate le chance di giocare in club blasonati. Cassano lungo la sua carriera firmò per club quali il Milan, l’Inter, la Roma ma soprattutto il Real Madrid, club dove fu accolto calorosamente nel 2006, ma in cui stette davvero poco e in cui giocò un ridotto numero di partite. Pesarono infatti la forma fisica scadente e i chili di troppo.

In Spagna Antonio Cassano, proprio per il suo carattere bizzoso e le sue abitudini non molto compatibili con la vita da atleta, è stato infatti è stato parodiato con successo da un popolare comico televisivo locale, Carlos Latre.

Lite Cassano Livaja

Caratterialmente Cassano è sempre stato un impulsivo, pertanto non stupisce che nel suo passato di calciatore vi siano diverbi più o meno accesi. Alcuni ad esempio ricorderanno i rapporti non idillaci con Francesco Totti ai tempi della Roma, altri probabilmente la lite avuta con il calciatore Livaja, all’epoca nelle fila dell’Inter proprio come lui.

In particolare la lite si ebbe, in base alle indiscrezioni emerse a quel tempo, durante la stagione di Seria A 2012/2013. Secondo quanto ricostruito, Cassano e l’attaccante croato, che condividevano lo spogliatoio dell’Inter ed evidentemente non si erano troppo simpatici, in un allenamento ebbero un duro scontro verbale – nel quale il barese avrebbe avuto la peggio.

Una lite pesante, i cui esatti contorni sono rimasti abbastanza indefiniti ma che con gli anni è diventata nota tra gli addetti ai lavori e non solo.

Cassano cosa fa oggi?

L’ex calciatore è oggi uno degli opinionisti della BoboTv, con altri ex calciatori di Serie A. BoboTv è un podcast italiano trasmesso su Twitch, in cui Cassano esprime opinioni e pareri sul calcio attuale, anche con la presenza di ospiti speciali.

Con il suo inconfondibile stile, commenta i maggiori fatti calcistici e… non le manda a dire. Celebri i suoi attacchi ad Allegri e Mourinho come pure a calciatore di fama come ad esempio CR7. Ecco perché l’ex atleta è oggi ancora molto popolare: le sue critiche al veleno colpiscono figure che nel calcio hanno lasciato un segno indelebile. Cassano è stato peraltro visto abbastanza spesso in TV come opinionista ed alcuni anni fa si è diplomato come direttore sportivo.

Altra sua grande passione oltre al calcio, è il padel. E’ uno sport su cui Cassano ha ritenuto di investire, vista la grande popolarità che oggi ha questa disciplina. Come indicato da Milano Finanza, il 20 ottobre 2022 ha infatti costituito AC 99 srl, una società che ha come unico socio lo stesso Antonio. Per il tramite della gestione degli impianti, la vendita di articoli sportivi e l’effettuazione dell’attività sportiva, è lecito pensare che Cassano consegua ulteriori guadagni.

Video Cassano Chapeau

Infine tra i tanti suoi video circolati in rete, c’è quello in cui l’ex talento barese critica pesantemente Cristiano Ronaldo ripetendo tantissime volte la parola ‘Chapeau’. Il video è diventato così popolare e conosciuto, che sono presto circolate gag, imitazioni e meme con protagonista proprio Antonio Cassano che, ancora una volta, ha trovato il modo di far parlare di sé.