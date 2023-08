Calciomercato Cagliari, che colpo: arriva dopo la rottura

Il Cagliari è prossimo a chiudere una grande trattativa e ad aiutare i sardi ci ha pensato una rottura inattesa del giocatore con l’ambiente.

La promozione ottenuta all’ultimo secondo della finale playoff ha regalato un sogno a occhi aperti per Cagliari e tutta la Sardegna, ma Ranieri sa bene che la squadra va migliorata. Il campionato ormai è alle porte e gli isolani hanno bisogno di nuovi giocatori di esperienza

Il Cagliari è conosciuto anche a livello internazionale, ricordiamo infatti come si tratti di una delle poche squadre del calcio italiano ad aver vinto lo Scudetto. Ecco perché qualcuno è intenzionato addirittura a “scioperare” pur di vestire la maglia dei rossoblu, con Ranieri che non vedrebbe l’ora di accoglierlo a braccia aperte.

Raillo vuole Cagliari: con il Mallorca è rottura totale

Il Cagliari ha già deciso come puntellare la difesa e il giocatore che ha le caratteristiche perfette in questo senso è il difensore iberico Antonio Raillo. Il centrale di difesa è una colonna del Mallorca dal 2016 e qui ha giocato quasi 150 partite in campionato segnando sei gol.

I tifosi lo adorano, con il Cagliari che al momento ha offerto 3 milioni di Euro, come si legge da “L’Unione Sarda”. Il problema è che gli spagnoli non sono intenzionati ad accettare questa offerta, ma Raillo vuole la Sardegna a tutti i costi.

Il giocatore infatti, non appena ha scoperto che la società ha rifiutato l’offerta del Cagliari, non si è presentato all’ultimo allenamento. Questo weekend inizia la Liga, con il Mallorca che se la dovrà vedere con il Las Palmas, e Raillo è pronto a disertare la partita se non dovesse essere venduto alla squadra di Giulini.