Accordo raggiunto per 100 milioni: intreccio che coinvolge anche Vlahovic

Il valzer dei grandi attaccanti rischia di entrare nel vivo in questi giorni. La Juventus attende ancora di conoscere il futuro di Dusan Vlahovic mentre si sviluppa il destino di Harry Kane

Il futuro di Dusan Vlahovic continua ad essere ancora tutto da decifrare. Il centravanti serbo è da tempo sulla bocca di tutti in sede di calciomercato, mentre è tornato proprio ieri in campo all’Allianz contro la Next Gen di Massimo Brambilla andando peraltro a segno due volte, e riscontrando l’affetto da parte dei tifosi.

Non sono mancati i cori dalle tribune dello stadio: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. Il tutto in supporto anche allo stesso Vlahovic che è finito al centro di un maxi intrigo di mercato con il Chelsea e lo stesso Big Rom, ex centravanti dell’Inter che piace alla Juventus. I bianconeri chiedono 40 milioni di euro più il cartellino del belga, e dunque l’affare è in fase di stanca.

Lo stesso Vlahovic in passato era stato inoltre anche accostato al Bayern Monaco, a caccia di un autentico numero 9 dopo aver perso Robert Lewandowski un anno fa senza andare concretamente a sostituirlo. Un piano B però il serbo visto che i bavaresi hanno nel mirino Harry Kane, forte bomber del Tottenham per il quale è in arrivo una quadra.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ su Vlahovic: il Bayern raggiunge un accordo per Kane

Il valzer delle punte sembra finalmente pronto a muoversi visto che la corte del Bayern Monaco pare aver prodotto i risultati sperati.

Stando a quanto riportato da ‘The Athletic’ il club tedesco avrebbe trovato un accordo col Tottenham per il cartellino del centravanti inglese Harry Kane. Gli Spurs, che avevano rifiutato le precedenti opzioni sembrano aver acconsentito questa volta alla proposta da circa 100 milioni di euro del Bayern Monaco, che dovrebbe così andare a mettere le mani sul bomber britannico più prolifico degli ultimi anni.

Ora la palla definitiva passa allo stesso Kane che dovrà decidere del proprio futuro, che dopo oltre un decennio si prepara a lasciare il nord di Londra.