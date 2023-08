Retroscena Inzaghi, incontro con Cristiano Ronaldo: “40 gol con me”

Lunga chiacchierata tra il tecnico dell’Inter e l’asso portoghese, ora in Arabia all’Al-Nassr. Ecco come sono andate le cose

Cristiano Ronaldo e l’Inter. Meglio dire, l’allenatore dell’Inter: Simone Inzaghi. Tra l’asso portoghese ex Juve, ora in Arabia all’Al-Nassr in cui si è trasferito pure Brozovic, e il piacentino è avvenuto un incontro lo scorso mese di giugno in Sardegna.

Il retroscena è stato svelato da ‘Il Corriere dello Sport’. Siamo a giugno e Inzaghi è in barca tra la Sardegna e la Corsica. All’orizzonte lo yacht di CR7, il quale camminava sul ponte. Con una moto d’acqua, Inzaghi lo raggiunge: “Sono mister Inzaghi, volevo salutare Cristiano”. Il classe ’85 di Funchal lo fa salire a bordo dando vita a una bella chiacchierata che dura circa mezz’ora.

L’argomento calcio fa da padrone nell’incontro tra l’allenatore interista e Ronaldo. Tra il serio e faceto, Inzaghi avrebbe detto a Ronaldo: “Ma perché sei andato a giocare in Arabia? Ti avrei fatto segnare una quarantina di gol…“.

Saluti e baci, poi ognuno per la sua strada. Ronaldo di nuovo in Arabia, Inzaghi a Milano per il terzo anno alla guida dell’Inter, con annesso rinnovo – si attende ormai solo l’ufficialità – fino a giugno 2025.