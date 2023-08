Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 9 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Ampio spazio alla vicenda legata a Romelu Lukaku sulla prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’, lì dove campeggia al centro una foto del gigante belga con Javier Zanetti e la scritta “Romelu ha tradito”. Parole e musica dell’ex storico capitano dell’Inter che dice anche “delusione Lukaku, ci aspettavamo altro anche come uomo. E vi racconto una vita tutta nerazzurra”. Sulla rosea spiccano anche gli elogi per Reijnders che ha ben impressionato contro il Monza, mentre in basso ‘attento Pogba’ con il ritorno lontano e il rischio taglio stipendio. Non manca poi spazio per uno speciale in spalla sul calcio saudita oltre al super Genoa in basso.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ è invece per gli affari di casa Napoli con 230 milioni citati che aleggiano su Osimhen e Zielinski da Al Hilal e Al Alhi. Poi ‘il Chelsea spinge Lukaku’, mentre Pulisic e Reijnders convincono il Milan, senza dimenticare lo spazio alla Roma col nome di Duvan Zapata.

Chiude la rassegna italiana la prima di ‘Tuttosport’ con l’amore dei tifosi della Juventus che verrà ribadito alle 17 e il titolo chiarissimo ‘Fedeli alla Juve Lukaku o no’. Spazio ancora per il Milan e per il vento arabo sul Napoli oltre che per il Torino che prende il taglio alto con “Ricci resta al Toro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 9 agosto 2023

Per quanto riguarda l’estero due sono i momenti particolarmente significativi di ieri. In Francia, come evidenziato dalla prima de ‘L’Equipe’ il focus è sulla stracciante vittoria nel Mondiale femminile da parte della selezione transalpina, che ha battuto 4-0 il Marocco.

In Spagna invece la prima del ‘Mundo Deportivo’ è dedicata ovviamente al Barcellona e ai ‘Gamper Boys’, con i catalani che hanno battuto con un convincente e pirotecnico 4-2 il Tottenham.