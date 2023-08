Milan ribaltato: via in quattro per un nuovo colpo

Il Milan lavora sul completamento della rosa che passa naturalmente anche dalle cessioni. Serviranno infatti alcuni addii per andare a potenziare ancora l’organico di Pioli

Il Milan ha vinto ieri sera la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi andando a battere il Monza ai calci di rigore al termine di una lotteria perfetta dal dischetto. Tra i rossoneri non sono mancate alcune indicazioni interessanti, con i nuovi acquisti che iniziano a prendere confidenza.

In gol Christian Pulisic, uno dei fiori all’occhiello della campagna rafforzamenti estiva che pare avere ancora qualcosa da dire dalle parti di Milanello. I rossoneri sono certamente la big di Serie A maggiormente rivoluzionata dalla sessione di trasferimenti con una cessione pesantissima come quella di Tonali, che a livello economico ha permesso al Milan di andare a puntellare diversi reparti.

Il numero di nuovi innesti sale di settimana in settimana, ma ora i rossoneri dovranno concentrarsi maggiormente sulle cessioni per andare a sfoltire gli eccessi di un organico ora particolarmente profondo. Sono diversi i calciatori, che non rientrano nei piani di Stefano Pioli ed altrettanti hanno già fatto le valige. La situazione del mercato dei meneghini è quindi piuttosto chiara, e strettamente legata a quanto accadrà sulle cessioni.

Calciomercato Milan, effetto domino: via in quattro per un nuovo centrocampista

Attiva la situazione sulla fascia sinistra, dove andrà via Ballo-Tourè con annessa caccia ad un sostituto, mentre servirà un centrale difensivo per andare poi a completare la squadra nel complesso.

Esplorando le strategie milaniste, l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ si concentra anche su una sorta di bonus track, un papabile acquisto in più in mediana strettamente legato alle cessioni. In quattro potrebbero essere infatti con le valigie in mano. Le potenziali uscite dei vari De Ketelaere, Origi, Adli e persino di Saelemakers, che è finito nel mirino del Besiktas, potrebbero creare lo spazio necessario sia in rosa che dal punto di vista salariale, per andare a prelevare un centrocampista in più.

La mediana ad oggi è un reparto completo per valori ma forse leggermente corto vista la situazione fisica di Bennacer e l’incertezza che ancora aleggi su Krunic. Un ulteriore rinforzo potrebbe quindi anche arrivare con un poker di cessioni.