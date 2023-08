Gonzalez bye bye: Fiorentina scatenata, hanno già trovato il sostituto

Arriva l’offerta per Nico Gonzalez: 30 milioni di Euro. La Fiorentina ci sta pensando ed intanto sceglie il suo sostituto.

L’annata scorsa è stata davvero da incorniciare per Nico Gonzalez alla Fiorentina: i suoi 14 gol hanno attirato moltissime attenzioni non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero. In particolar modo il Brentford sembra avere messo gli occhi sul talentuoso argentino, che è finito anche nel giro della nazionale. del CT Scaloni.

L’offerta, come riporta Repubblica, sembra essere davvero importante: 30 milioni di Euro sul piatto che necessariamente dovranno far riflettere la società Viola.

La dirigenza, infatti, si sta già muovendo sul mercato sondando il terreno per un suo possibile sostituto: ecco le due alternative in caso di partenza del bomber classe 1998, alle quali si aggiunge un vero e proprio sogno che potrebbe clamorosamente tornare di moda (con l’offerta giusta).

Calciomercato Fiorentina, Boulaye Dia e Orsolini le alternative

Il primo nome sulla lista è Boulaye Dia. Il ragazzo senegalese classe 1996 è stato autore di un’ottima prima stagione in Serie A tra le fila della Salernitana: 16 gol in 33 presenze non passano di certo inosservate.

Inoltre, fattore non marginale, il fatto che si sia laureato campione d’Africa con la sua nazionale ha messo sotto la lente d’ingrandimento le sue prestazioni. Dotato di un ottimo fiuto per il gol, grazie anche alla sua velocità impressionante palla al piede, il 27enne l’anno prossimo potrebbe definitivamente compiere il salto di qualità. Su di lui, però, nelle ultime ore, come riporta Sportmediaset, sembra essere piombato il Lens.

Il secondo nome è quello di Orsolini del Bologna. L’attaccante classe 1997 è da ormai qualche stagione che sembra essere pronto per compiere il definitivo salto in una big, salvo poi rimanere tra le fila dei felsinei.

Il ragazzo, che ora è alle prese con il recupero da un infortunio, al momento non sembra essere sul mercato, essendo parte integrante del nuovo progetto di Thiago Motta, tuttavia con l’offerta giusta potrebbe partire.

Il sogno Berardi

Al momento è e rimane un sogno, tuttavia l’ultimo nome è forse quello più sfizioso, di quelli che accendono i sogni di mercato dei tifosi della Fiorentina: Domenico Berardi. Al momento non c’è nulla, tuttavia il ragazzo classe 1994 potrebbe davvero cercare fortuna altrove.

Su di lui tantissime squadre: Milan e Lazio su tutte hanno effettuato dei sondaggi per capire le disponibilità di ragazzo e società. A queste potrebbe aggiungersi proprio la Viola, che non ha mai nascosto il suo interesse. Al momento, secondo Carnevali, non sono ancora arrivate offerte, ma il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere.