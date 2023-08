Genoa furioso col Chelsea: non vogliono cederlo, il motivo fa discutere

Il calciomercato del Genoa subisce una brusca frenata: tutta colpa del Chelsea, che sembra ormai aver fatto saltare la trattativa.

Cercasi centrocampista, disperatamente (o quasi): il Genoa vuole rinforzare la mediana in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di consegnare ad Alberto Gilardino una rosa competitiva che riesca a salvarsi agevolmente. Per farlo, la società aveva messo nel mirino un baby centrocampista italiano che ad oggi milita all’estero e che, non più di un’estate fa, aveva fatto parecchio discutere.

Il ragazzo, classe 2003 e già nel giro della Nazionale Under 21, attualmente milita nel Chelsea di Pochettino ma, salvo clamorosi colpi di scena, verrà nuovamente girato in prestito per cercare di fargli fare ulteriore esperienza prima di rientrare e sperare di potersi giocare le proprie carte tra le fila dei Blues. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Genoa, stop Casadei: va al Leicester?

Il Genoa vuole Cesare Casadei, non è un mistero: il centrocampista ex Inter, che l’anno scorso ha militato in Championship (la seconda divisione inglese) tra le fila del Reading: per lui 15 presenze ed 1 gol che tuttavia non sono bastati per salvare la squadra che è stata retrocessa.

Al momento il ragazzo è stato convocato nel ritiro precampionato della squadra, ma il suo destino sembra essere ormai segnato: verrà nuovamente prestato. I rossoblu hanno fin da subito espresso un forte interesse per il ragazzo che, dal canto suo, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, avrebbe già accettato questa destinazione in Serie A.

Dall’altra parte, però, gli inglesi preferirebbero farlo rimanere in Inghilterra, magari in Premier League, per cercare di monitorarlo più da vicino: una scelta che, per usare un eufemismo, non sembra essere molto gradita a Gilardino ed alla società ligure.

Staremo a vedere come si evolve la situazione, ma una cosa è certa: la trattativa sembra essere in salita, ma le porte al momento non sono ancora chiuse del tutto.