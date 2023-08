Conte, ritorno in grande stile: le destinazione è clamorosa

Antonio Conte si sta godendo la famiglia e l’Italia dopo l’esonero al Tottenham: spunta però una pista incredibile per il ritorno in una nazionale

Antonio Conte è senza dubbio uno dei manager al momento più importanti a non avere una panchina. Non sono tantissimi, a dir la verità, ma il suo è un nome pesantissimo, insieme a quello di Luciano Spalletti e Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Tottenham ha chiuso in maniera a dir poco burrascosa la sua ultima avventura inglese, con i rapporti con la dirigenza che erano ormai logori. Dichiarazioni, frecciate, contro società e pure giocatori. Conte aveva tra l’altro manifestato più volte anche il desiderio di trascorrere più tempo con la famiglia, soprattutto dopo l’operazione alla cistifellea.

In queste settimane l’ex manager del Chelsea si sta rilassando parecchio, sta girando l’Italia facendo tappa nei suoi luoghi del cuore. Bari, Arezzo, poi il Salento, tutti posti in cui ha lasciato un pezzo di cuore, senza considerare che alcuni di questi sono da considerare casa. Ora è in Puglia, continua a seguire il calcio e le voci di mercato. Intanto il suo profilo è stato accostato al PSG, prima dell’arrivo di Luis Enrique, prima ancora alla Juventus e la sua candidatura al momento regge salda soprattutto in caso di esonero di Allegri. Molto potrebbe dipendere dalla partenza della squadra bianconera, che stavolta è tenuta a fare un campionato di vertice. Non solo, perché in questi giorni si è parlato di Conte per una destinazione decisamente a sorpresa: la nazionale del Messico. Secondo il giornalista Rafael Ramos di ‘ESPN’, infatti, quello del tecnico salentino è uno dei nomi sulla lista della federazione.

Conte tra i candidati per la panchina del Messico: i possibili ostacoli

In questo momento il Messico è in mano a Jaime Lozano, che però è stato nominato ct ad interim per la Gold Cup, che il Tricolor – tra le altre cose – alla fine ha conquistato. Ma il presidente della FEMEXFUT, Juan Carlos Rodriguez, ha intenzione di affidare l’incarico a un nome importante. Il progetto è triennale, con il mirino puntato ai Mondiali del 2026 che saranno ospitati proprio dal Messico insieme a Stati Uniti e Canada.

Conte sarebbe quindi nella lista di candidati, ma già da subito c’è da credere come la pista sia abbastanza complicata. In primis è da valutare se il tecnico vorrà tornare ad allenare una nazionale, dopo l’esperienza di più di 10 anni fa con quella azzurra. Poi se vorrà anche spostarsi così tanto, lontano dalla famiglia, per quanto non sarebbe ovviamente un impegno da 350 giorni all’anno. E poi la questione economica, visto che l’ingaggio di Conte è molto alto, anche per i top club europei e italiani. Una serie di incognite che si presentano non semplici da superare, ma in Messico sono sicuri che l’ex allenatore di Inter, Juve, Chelsea e Tottenham sia un profilo che stuzzica parecchio la federcalcio tricolor.