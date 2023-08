Che fine ha fatto oggi Totò Schillaci? Dalle notti magiche alla nuova vita

Totò Schillaci è un grande ex attaccante con l’istinto del gol, che arrivò vicino al Pallone d’oro. Dopo il ritiro, è rimasto nel calcio?

Totò Schillaci, all’anagrafe Salvatore Schillaci, è stato l’attaccante che ha fatto sognare l’Italia negli anni ’90 nel celebre mondiale giocato in casa nostra. Fu capocannoniere in quell’edizione, realizzando reti anche di pregevole fattura.

Nella sua carriera giocò soltanto in quattro squadre: Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata in Giappone, dove chiuse il suo rapporto con il calcio giocato nel 1997. Vista la popolarità guadagnata alcuni decenni fa, non stupisce che ancora oggi molti si ricordino lui e delle sue gesta, anche se è vero che il suo periodo d’oro in verità durò pochi anni.

La domanda dei suoi ex tifosi però in fondo è una sola: cosa fa oggi Totò? E’ ancora in qualche modo impegnato nel mondo del calcio oppure ha cambiato strada? Di seguito la scheda illustrativa su di lui lo spiegherà, insieme ad altre informazioni sulla sua vita dopo aver appeso le scarpette al chiodo. I dettagli.

Totò Schillaci trapianto capelli

La prima cosa che balza all’occhio, osservando Salvatore Schillaci oggi, è il ‘ritorno’ di una folta chioma. Il perché è presto spiegato: alla stampa Schillaci in passato ha raccontato di essersi sottoposto al trapianto dopo aver perso i capelli, effettuando una scelta della quale cui non si è mai pentito.

L’ex calciatore ha sempre tenuto molto alla sua immagine e non si accettava più con la calvizie. Ecco allora la decisione del trapianto che all’inizio ha provocato in lui una certa impressione – ha raccontato – ma che gli ha permesso di recuperare autostima e buonumore.

Moglie Totò Schillaci chi è?

Barbara Lombardo è il nome dell’attuale moglie di Totò Schillaci. Una persona di cui non si sa moltissimo in verità, perché molto riservata e poco incline a far parlare di sé. Peraltro la moglie dell’ex calciatore, a differenza di altre wags, non ha mai lavorato nel mondo dello spettacolo. Si sa però di lei che è nata a Palermo, mentre l’età è sconosciuta a riprova del suo forte desiderio di privacy.

In passato Barbara Lombardo è stata una modella, ma oggi svolge un lavoro totalmente differente. E’ infatti una nota odontotecnica e gestisce insieme al marito anche un centro sportivo.

Figli Totò Schillaci chi sono?

Dal primo matrimonio negli anni ’80 con Rita Bonaccorso, Totò Schillaci ebbe due figli, Jessica e Mattia. Dopo la separazione una nuova relazione portò alla nascita della terzogenita, Nicole.

Di Mattia Schillaci si sa che è molto legato al padre, vive in Portogallo e studia odontoiatria all’università. Non c’è per lui dunque all’orizzonte la carriera di calciatore professionista.

Jessica Schillaci è la sorella di Mattia, come anche la secondogenita dell’ex stella siciliana. Di lei si sa grazie al profilo pubblico di Instagram che è un’infermiera e scrittrice. La terzogenita Nicole è invece molto riservata e di lei il gossip non è riuscito finora a scoprire alcuna informazione di rilievo.

Schillaci a Pechino Express

Una nuova partecipazione televisiva di Totò Schillaci è stata quella al celebre reality show Pechino Express. Insieme alla moglie Barbara nel 2023 infatti sono stati concorrenti nel programma che si focalizza su prove da superare, e sul mostrare da vicino i rapporti che intercorrono tra le varie coppie e il modo in cui tutte loro si relazionano durante un lungo viaggio nel sud est asiatico.

Nel corso delle dieci puntate dell’edizione, la coppia Schillaci – Lombardo, che formò il duo dei “Siculi”, si è così confrontata con una cultura molto diversa dalla nostra, esplorando luoghi sconosciuti e cercando di arrivare all’ultima tappa del percorso, in Cambogia.

Che fine ha fatto?

Totò Schillaci provò a rimanere nel mondo del calcio subito dopo il ritiro, ma di seguito cambiò idea. Infatti l’ex attaccante tentò la strada della politica, però senza successo. Successivamente è stato visto nel mondo dello spettacolo, a cui si è dimostrato finora abbastanza incline. Non solo. Per lui anche a comparsa in alcuni film e una partecipazione al reality show l’Isola dei famosi. Oggi con la moglie – dicevamo – gestisce un centro sportivo a Palermo e dal 2000 anche la “Scuola calcio Louis Ribolla”.