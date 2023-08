Ansia Inter, si ferma Lautaro Martinez: è rimasto a Milano

Lautaro Martinez non parteciperà alla trasferta in Austria dell’Inter per l’amichevole con il Salisburgo: cosa sta succedendo

Brutta tegola per l’Inter e per Simone Inzaghi. A pochi giorni dall’inizio ufficiale del campionato e della stagione, i nerazzurri perdono forse il giocatore più importante.

Lautaro Martinez si è infatti fermato in queste ore a causa di un affaticamento muscolare e non è partito con la squadra per raggiungere Salisburgo. Oggi alle 19, infatti, l’inter affronterà in amichevole proprio i padroni di casa austriaci alla Red Bull Arena. Un test non semplice contro una squadra che lo scorso anno ha giocato la Champions, eliminato dal Milan, e poi l’Europa League, eliminato dalla Roma. Inzaghi dovrà affrontarlo senza il suo capitano, per cui però si dovrebbe trattare di un semplice stop a scopo precauzionale. All’esordio col Monza mancano ormai appena dieci giorni, il tecnico piacentino non ha nessuna intenzione di rischiare un giocatore così fondamentale.

Lautaro ko, ma col Salisburgo c’è Sommer. Domani visite per Samardzic

Al contrario, esordirà subito questa sera il nuovo portiere, Yann Sommer, che l’Inter ha aspettato così a lungo. Lo svizzero è partito per l’Austria con il resto dei compagni, serve farlo inserire al meglio e in fretta.

Il suo vice, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Emil Audero: la trattativa è ormai chiusa e si attende praticamente solo il suo arrivo in città per le visite. Non ci sarà a Salisburgo invece Lazar Samardzic, che effettuerà i consueti test medici solo domani.