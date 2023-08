Allegri euforico: trattativa saltata, si riapre tutto all’improvviso

Una trattativa che sembrava ben avviata sembra essersi arenata: Allegri e la Juventus sorridono, ecco il giocatore coinvolto.

Il calciomercato dei difensori impazza in Serie A, in particolar modo quello dei terzini. Sembra essersi arenata, infatti, una trattativa che fino a pochi giorni fa sembrava essere sulla buona strada verso la fatidica fumata bianca: stiamo infatti parlando di quella che avrebbe dovuto portare Emil Holm dallo Spezia al Sassuolo.

L’esterno basso classe 2000, che è anche nel giro della nazionale svedese, piace a parecchi club di Serie A, non è un mistero. I neroverdi di Dionisi però sembravano avere acquisito un notevole vantaggio rispetto alla concorrenza, ma ora sembra che qualcosa sia cambiato.

Il ds Carnevali, infatti, come riporta Tuttomercatoweb, non sembra essere riuscito a trovare la quadra non solo per quanto concerne la formula del trasferimento, se a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i costi. Sembra, dunque, esserci parecchia distanza in merito alla valutazione del ragazzo, reduce da un’ottima annata di debutto in Serie A.

Le estimatrici per lui non mancano, anche se una di queste ha ormai da qualche settimana definitivamente mollato la presa: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Sassuolo, per Holm brusca frenata: la Juve si inserisce?

Holm piace moltissimo ad Atalanta e Juventus. Allegri e Gasperini, infatti, gradirebbero avere a disposizione all’interno delle proprie rose il forte terzino destro attualmente di proprietà dello Spezia, che un anno fa lo ha prelevato dal SønderjyskE, in Norvegia.

Tra le compagini che avevano palesato interesse militava anche l’Inter che, tuttavia, dopo l’ingaggio di Cuadrado a parametro zero, si è definitivamente defilata. Staremo a vedere se nelle prossime settimane partirà un’asta.