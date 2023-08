UFFICIALE: Viviano torna a giocare in Italia

Colpo in entrata per l’Ascoli che potenzia la porta con un colpo di grande esperienza come Emiliano Viviano. Le prime parole da bianconero

Dopo le ultime tre stagioni in Turchia nelle file del Fatih Karagümrük fa rientro ufficialmente in Italia l’ex estremo difensore di Bologna e Sampdoria, Emiliano Viviano.

Grande colpo di esperienza per l‘Ascoli, che sigla il suo nono acquisto con il portiere di Fiesole talent peraltro anche di TvPlay Calciomercato.it. Sul sito ufficiale dei bianconeri è possibile apprendere della durata annuale del contratto siglato con la nuova società con annesse prime parole: “Mi è scattata la voglia di essere parte di un gruppo, d’essere protagonista e giocare in una piazza che vive di calcio, so che c’è un bel progetto, le cose sono fatte bene, volevo tornare in Italia. Una quindicina di giorni fa ho fatto una chiacchierata col DS, poi ci siamo risentiti, trovare l’accordo è stato facilissimo. Lo scorso anno avevo pensato di smettere per opportunità legate al post carriera e non perché non avessi più voglia o non stessi bene; in realtà negli ultimi tre anni ho giocato tante partite, quindi mi sono chiesto se veramente avevo voglia di smettere. Mi sono detto che avevo ancora voglia di divertirmi”.

Viviano ha quindi detto la sua anche sull’esperienza estera: “Giocare all’estero fa apprendere sempre qualcosa, ogni Paese ha il suo modo di approcciare al tifo, alla comunicazione, agli allenamenti; ogni cultura arricchisce il bagaglio. In Italia le cose si fanno bene, forse meglio che in altre parti, mi riferisco soprattutto all’aspetto tecnico, invece in Inghilterra ci sono mille cose che funzionano meglio fuori dal campo”.

Infine conclude dicendo di avere “obiettivi di squadra, non personali: aiutare Mister, Società, compagni e portieri giovani“.