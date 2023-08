Tomori diventa ‘esubero’ da cedere in Arabia: “40 milioni al Milan”

Milan in campo contro il Monza e qualche rossonero è già stato bocciato: le critiche sono senza appello

C’è già aria di campionato a Monza con la squadra di Palladino che sta sfidando il Milan di Pioli nella prima edizione del Trofeo Berlusconi.

Un test importante per i rossoneri visto che ormai mancano poco più di 10 giorni all’inizio del campionato. La squadra milanista è chiamata ad assemblare il prima possibile i tanti nuovi acquisti, ben 8, di cui 3 in campo dal primo minuto (Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic). L’occasione, dopo gli orari notturni delle amichevoli nei test americani, per vedere da vicino ed avere una prima impressione sui volti nuovi.

In effetti, i commenti sui nuovi acquisti del Milan sono piovuti in maniera copiosa sui tre acquisti scesi in campo dal primo minuto ed in particolare ci sono state molte critiche per uno di loro. Si tratta di Christian Pulisic che ha avuto un impatto non troppo felice sul match, prima di siglare il gol del momentaneo vantaggio rossonero. Una rete che porta per intero la firma dell’americano che prima si procura il calcio di rigore, poi se lo fa parare da Di Gregorio ed, infine, mette dentro la ribattuta.

Monza-Milan, Pulisic e Tomori già nel mirino: i social insorgono

L’americano sui social è ritenuto non idoneo al calcio italiano, mentre c’è chi sentenzia già in maniera molto dura: “È il calciatore più scarso della storia del Milan”. Giudizi trancianti dopo neanche 45 minuti di amichevole come quello dell’utente che lo apostrofa come “bidone”. Diverse, invece, fanno un paragone con Suso, altro esterno che non ha mai convinto troppo dalle parti di Milanello.

Anche dopo il gol, Pulisic subisce le critiche del popolo rossonero che ha già una certezza: “Non deve battere i calci di rigore”. Ma non solo nuovi acquisti, anche calciatori già in rossonero lo scorso anno non sono esenti da critiche. In particolare Tomori dopo il pareggio del Monza si prende le sentenze dei social.

“Quaranta milioni e prendiamo qualcun altro” suggerisce un utente ed un altro è sulla stessa lunghezza d’onda: “Se non si sveglia alla prossima sessione di mercato ciaone”. Un messaggio condiviso da molti, come chi invoca un intervento dell’Al Hilal: “Per favore comprate Tomori”.

Ecco alcuni tweet su Pulisic e Tomori

