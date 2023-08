Sorpresa Juventus, Bonucci fino al 2025: è già tutto scritto

Novità a sorpresa per il futuro di Leonardo Bonucci: spunta già il contratto fino al 2025 con bonus inclusi

La Juventus lavora alle mosse da fare nelle ultime tre settimane di mercato. Allegri si aspetta una squadra in grado di tornare a lottare per il vertice, con calciatori che meglio si adattano al suo credo calcistico.

Ecco perché il compito principale di Giuntoli è quello di sistemare gli esuberi, facendo spazio in rosa ai possibili nuovi acquisti. Finora è arrivato il solo Weah, con Facundo Gonzalez destinato però ad essere ceduto in prestito per fare esperienza. Il nuovo Football Director della società piemontese è riuscito a cedere Arthur alla Fiorentina, ma sono ancora diversi i giocatori da piazzare, qualcuno anche di una certa importanza.

Fa parte sicuramente di questo gruppo Leonardo Bonucci: il difensore, ormai ex capitano della Juventus, è fuori dai piani di Allegri. La dirigenza gli ha parlato in maniera chiara, affermando che per lui non c’è spazio nel nuovo corso bianconero e la prima conseguenza di ciò è stata l’esclusione dalla tournée negli Stati Uniti. Proprio su Bonucci arriva ora una novità destinata a fare rumore: contratto fino al 2025 con bonus.

Calciomercato Juventus, possibile rinnovo per Bonucci

Accostato a diverse squadre, Lazio in Italia ma anche Ajax all’estero, per Leonardo Bonucci le prossime settimane saranno fondamentali per capire quale sarà il suo futuro.

In scadenza nel 2024, stando a quanto scrive su Twitter Graziano Campi, per il numero 19 bianconero c’è anche la possibilità di rinnovo di contratto. “Sbirciando nella semestrale della Juventus – ha scritto – ho scoperto che per Bonucci esiste la possibilità di rinnovare il contratto. Con tanto di bonus al verificarsi di questa condizione”.

Una vera e propria sorpresa per chi è ormai un separato in casa ed è alla ricerca di una nuova destinazione. Da ricordare come non è una novità per la Juve inserire nei contratti l’opzione di rinnovo al raggiungimento di determinate condizioni, cosa che è accaduto quest’anno ad Alex Sandro e Szczesny e in passato a Cuadrado.