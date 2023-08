Roma, Ibanez è già un ricordo: sfida all’Inter per il sostituto

La Roma ha ceduto Roger Ibanez in Arabia Saudita. Il centrale brasiliano si trasferisce a titolo definitivo nella Saudi Pro League, più precisamente all’Al Ahli. Ai giallorossi entreranno nelle casse, compresi di bonus, circa 30 milioni di euro

La società capitolina è al lavoro per colmare il buco rimasto nella rosa che dopo aver perso Ibanez si trova senza un centrale difensivo. Più nomi sulla lista di Thiago Pinto.

Josè Mourinho ha salutato il proprio centrale difensivo, anche via social network. Un bel post, che dimostra l’affetto tra il portoghese e il brasiliano. Il mercato si sa, però, non conosce sentimentalismi. Ibanez è pronto a iniziare la propria nuova vita in Arabia Saudita come molti altri giocatori che in questa estate dall’Europa si stanno muovendo verso quella penisola.

Calciomercato Roma: sull’agenda di Thiago Pinto ci sono Demiral dell’Atalanta e Solet del Salisburgo

Salutato Ibanez, ecco che però la Roma deve trovare un sostituto adeguato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Relevo’ i giallorossi stanno vagliando più di una opportunità.

Sul mercato italiano, il nome maggiormente preso in considerazione è quello di Merih Demiral, ex Juventus e Sassuolo, in forza all’Atalanta. Per uno strano gioco del destino, il turco potrebbe tornare quindi all’Olimpico dove, proprio contro la Roma, si ruppe il crociato quando vestiva la maglia bianconera (in quella occasione solo bianca, per la verità).

Al di fuori dei confini nostrani, sempre secondo la testata iberica, il nome forte è quello di Oumar Solet, centrale francese classe 2000. Il difensore milita dal 2020 nel campionato austriaco, nelle file del RB Salisburgo e ha affrontato la roma a febbraio in Europa League. Di piede destro, è alto 192 centimetri.