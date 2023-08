Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’8 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 8 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 8 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ dà ampio spazio in prima pagina allo scambio Lukaku-Vlahovic, mettendo ancora in evidenza i pareri contrari all’operazione. Stavolta quello dei tifosi: “Tutti dicono Vlahovic”. In taglio alto focus sul rinnovo di Inzaghi con l’Inter e sul ‘nuovo’ Milan di Pioli. A destra spazio al Napoli, con Osimhen tra rinnovo e assalto arabo.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre proprio con gli azzurri, in particolare sull’operazione Veiga col Celta Vigo: “ADL batte un colpo”. A destra la Juve: “Lukaku è più vicino”. Anche il quotidiano romano parla del rinnovo di Inzaghi e dell’arrivo all’Inter di Audero. Spazio, ovviamente, pure alla Roma: “Idea Muriel”.

Lukaku protagonista anche della prima pagina di ‘Tuttosport’: “La Juve insiste”. Per sostituire Zakaria, diretto al Monaco, i bianconeri pensano al fratello di Marcus Thuram andato all’Inter, ovvero Khephren del Nizza. In colonna a destra parla invece del Torino: “Vlasic al Filadelfia e in Coppa”. In basso l’Inter: “Anche Zapata”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di martedì 8 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il portoghese ‘A Bola’ apre con l’arrivo al Benfica di Cabral dalla Fiorentina. “Il nuovo 9 di Schmidt”. Operazione da 25 milioni di euro bonus inclusi. Approda nelle file de ‘Le Aquile’ anche Trubin, corteggiato a lungo dall’Inter. Affare questo da 10 milioni più bonus e, soprattutto, il 40% sulla futura rivendita.

Lo spagnolo ‘As’ a tutta pagina su Mbappe: “Tiene la palabra”. Il futuro del francese sarà al Real Madrid, a meno di nuovi e clamorosi colpi di scena. Da capire se già in questa sessione, oppure a zero il prossimo anno.