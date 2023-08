La Juventus deve arrendersi: giallorosso con venti milioni

La Juventus potrebbe vedersi superata dai giallorossi: con venti milioni di euro l’affare arriva a conclusione, si tratta

Deve ancora accendersi il mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli ha un compito ben preciso: rinforzare la squadra nell’ottica della sostenibilità economica. Ecco perché il suo modo di importare deve basarsi su un assunto importante: prima le cessioni, quindi gli acquisti.

Andato via Arthur, prestito alla Fiorentina, ci sono ancora diversi esuberi da piazzare, come Zakaria, ad esempio. Ma anche qualche pezzo pregiato che potrebbe lasciare i bianconeri: chiaro il riferimento a Dusan Vlahovic che potrebbe essere inserito nello scambio con Lukaku, in un affare di cui si sta parlando da tempo con il Chelsea.

Il tempo però stringe e sta per arrivare il momento di definire anche qualche operazione in entrata, a parte quelle già chiuse di Weah e Facundo Gonzalez (quest’ultimo però potrebbe essere girato in prestito). Rinforzi servono a centrocampo dove Giuntoli ha diversi nomi nel mirino. Per uno di questi però il futuro sembra essere tinto di giallorosso: con venti milioni si chiude.

Calciomercato Juventus, si allontana Diarra

È Habib Diarra, 19 anni, centrocampista francese dello Strasburgo, uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Il giovane transalpino piace a Giuntoli che però deve guardarsi da una concorrenza non di poco conto.

Sulle sue tracce, infatti, ci sono Wolfsburg e Lens e proprio i giallorossi francesi sembrerebbero essere in pole per il suo acquisto. Stando a quanto riferisce ‘footmercato.com’, infatti, lo Strasburgo avrebbe già respinto una proposta da 14 milioni di euro da parte dei vice-campioni di Francia. Per dare il via libera alla cessione di Diarra, il prezzo fissato è di 20 milioni e non è detto che da Lens non arrivi la proposta giusta.

Per il 19enne, 34 apparizioni e un gol in prima squadra, la Juventus ha la necessità si accelerare i tempi se vuole davvero battere la concorrenza. Ad oggi i bianconeri sono dietro e con l’offerta da 20 milioni il Lens può chiudere subito il colpo.