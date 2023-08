Juve, Vlahovic sbarca a Monaco di Baviera: ecco cosa sta succedendo

Dusan Vlahovic è al centro di voci di mercato da diverse settimane. Numerosi top club europei sono stati accostati al centravanti serbo, ultimi in ordine di tempo il Bayern Monaco e sopratutto il Chelsea

Tra il Chelsea e la Juventus c’è da tempo un dialogo che vede coinvolti Lukaku e Vlahovic in un potenziale scambio. Questo pomeriggio però il numero 9 è volato a Monaco di Baviera.

Oggi, nel corso della seconda metà della giornata, Dusan Vlahovic ha preso l’aereo per Monaco di Baviera. Non per questioni legate al mercato, ma per alcuni accertamenti medici sulle proprie condizioni di salute. Il viaggio a Monaco di Vlahovic era programmato. Il serbo si è recato in Germania per sottoporsi ad alcuni controllo mirati al controllo dello stato di guarigione della propria pubalgia, che lo ha messo fuori gioco nel corso della passata stagione.

Sullo sfondo, le insistenti voci che lo vedono in uscita verso il Chelsea. Il Bayern Monaco, però, sta avendo più di qualche difficoltà nell’ingaggiare Harry Kane da Tottenham ed ecco dunque le sirene bavaresi tornare a suonare. Qualora il club teutonico non riuscisse a chiudere per la punta inglese, potrebbe rilanciarsi sul serbo.