Juve, l’infortunio dell’attaccante sblocca la trattativa per Lukaku

Il calciomercato, si sa, è fatto di opportunità, proposte e offerte. E anche di soluzioni da trovare. E’ il caso del Chelsea che, dopo aver acquistato Christopher Nkunku dal Lipsia, si trova già alle prese con la ricerca di un sostituto

A Chicago negli Stati Uniti, nel corso del Summer Tour dei blues, il francese si è infortunato contro il Borussia Dortmund, in uno scontro di gioco col granitico Matts Hummels.

Il campo, non in perfette condizioni, e la condizione fisica non al meglio hanno tratto in inganno l’attaccante francese Christopher Nkunku che contro il BVB si è infortunato. Neanche il tempo di iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Chelsea. Gli accertamenti, eseguiti poi a Londra, hanno diagnosticato un esito abbastanza grave. L’attaccante ha subito un infortunio al menisco, che richieste l’intervento di una operazione chirurgica.

Si legge sul sito del Chelsea: “Nkunku ha subito un infortunio al ginocchio, che lo escluderà dall’attività per un lungo periodo. Il 25enne è stato operato e ora inizierà un programma di riabilitazione con lo staff medico del club”. E cosa c’entra il mercato in tutto ciò?

Calciomercato Juventus: l’infortunio di Nkunku spinge Vlahovic al Chelsea

Il Chelsea e la Juventus stanno da settimane parlando di un eventuale scambio tra Lukaku e Vlahovic. Il serbo, però, dalle parti di Stamford Bridge non convince appieno.

Non tanto per la sua stagione sottotono, né per la sua giovane età (anzi, quello è un punto a favore). Il 9 bianconero non convince a Londra per le sue condizioni fisiche, sopratutto legate alla pubalgia che non abbandona l’attaccante e che lo tormenta con frequenza cadenzata e regolare. All’interno della dirigenza blues c’è chi ha frenato, mettendo sul tavolo proprio la cartella clinica del ragazzone di Belgrado.

Va detto che, però, ad oggi il Chelsea ha perso Nkunku e Lukaku è un separato in casa. Ecco dunque il filo che lega il belga, il francese e il serbo. L’infortunio dell’ex Lipsia può essere l’ago della bilancia per sbloccare la trattativa tra Juventus e Chelsea, che si vede costretto a cercare un nuovo interprete nella zona offensiva. E Vlahovic è la proposta più ghiotta sul mercato, allo stato attuale delle cose.