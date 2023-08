Inter tra Balogun e Lukaku: il doppio annuncio di Ausilio

L’Inter è nella fase calda della propria sessione estiva, almeno per quanto concerne l’attacco. Manca infatti ancora un centravanti nuovo ad Inzaghi. Sulla questione è intervenuto Piero Ausilio

Mandata in archivio la questione Scamacca, finito poi all’Atalanta, l’Inter si prepara a ridisegnare le proprie strategie offensive con la caccia aperta ad un nuovo attaccante utile ad innalzare il livello e completare il reparto di Simone Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro attende con ansia l’arrivo di un rinforzo importante per la zona avanzata del campo che ha perso sia Dzeko che Lukaku inserendo il solo Marcus Thuram. Servirebbe preferibilmente una prima punta, fermo restando le idee della società, quelle di Inzaghi ed anche i paletti economici che hanno intenzioni di seguire i nerazzurri.

Superata la batosta Lukaku, e con Scamacca finito all’Atalanta, l’Inter pensa ad un altro attaccante vigilando sia in Italia che all’estero. A tal proposito è sempre intrigante il nome di Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal ma che ha fatto molto bene in prestito in Ligue 1. Pioggia di gol per lui che viene valutato dai Gunners sui 40 milioni di euro mentre i nerazzurri vorrebbero offrire sui 25 milioni più 5 di bonus. La situazione è quindi in divenire in attesa di sviluppi.

Sulla vicenda è intervenuto anche Piero Ausilio, a margine della serata del Trofeo Silvio Berlusconi.

Calciomercato Inter, Ausilio sulla caccia all’attaccante: “Balogun? Non seguiamo solo lui”

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha preso la parola ai microfoni di ‘Sportmediaset’ prima del calcio d’inizio di Monza-Milan, partita amichevole molto speciale valida per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

A margine della gara, ed interrogato sulle vicende dell’attacco dell’Inter, Ausilio ha ammesso: “Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Lukaku? Non mi interessa”.

Il ds interista valuta quindi Balogun una delle possibili opportunità ma non l’unica, mentre archivia la spinosa vicenda Lukaku.