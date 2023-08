Incubo visite mediche: game over Vlahovic

Nuovo rebus attorno a Vlahovic, incubo legato alle visite mediche: rischio per la Juventus

Continua ad essere avvolto di dubbi il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo resta al centro delle voci di mercato, soprattutto perché in casa Juventus si continua a parlare di Romelu Lukaku.

Il belga potrebbe arrivare anche a prescindere da Vlahovic, per quello che sarebbe il rinforzo tanto auspicato da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sogna di avere il belga a propria disposizione e la Juve ha aperto un dialogo con il Chelsea per riuscire a portare il giocatore a Torino. Chelsea che nel frattempo ha aperto al possibile acquisto di Vlahovic, ma le due società non hanno trovato ancora l’intesa economica. Alla Juventus infatti spetterebbe un conguaglio importante, anche perché i bianconeri valutano il serbo oltre 70 milioni di euro.

Juventus, il Bayern boccia Vlahovic: valutazione non congrua

Una cifra estremamente alta, che spaventa anche le altre possibili pretendenti. Il nome di Vlahovic è stato accostato anche ad altre società. Dal Real Madrid al Bayern Monaco.

E proprio il Bayern starebbe valutando con attenzione la situazione Vlahovic. Primo obiettivo dei bavaresi è Harry Kane, ma il Tottenham continua a fare muro agli assalti dei tedeschi. Le faraoniche offerte per il centravanti inglese sono state tutte respinte al mittente: ecco quindi che il club tedesco si sta guardando intorno. E Vlahovic, tra gli attaccanti sul mercato, è certamente uno dei profili più interessanti.

Il problema maggiore, sottolinea il giornalista Mirko Nicolino, è la valutazione totalmente diversa che il Bayern Monaco fa del giocatore. Una valutazione totalmente diversa rispetto a quella della Juventus. Per i bavaresi infatti la richiesta della Juventus non è assolutamente congrua a quello che è il valore di mercato e anche alle condizioni fisiche, che sembrano destare preoccupazioni tra le fila dei bavaresi. A questo punto appare difficile che da Monaco possa pervenire un’offerta per il centravanti serbo anche se Kane non dovesse lasciare Londra per la Germania.