Il prestito che fa sperare Inzaghi: l’ultima volta è andata benissimo

L’Inter di Simone Inzaghi si sta puntellando per questa stagione, ma anche per il futuro, con un prestito che potrebbe regalare soddisfazioni.

Un po’ alla volta l’Inter sta sistemando la propria rosa, con il nodo del portiere che è stato risolto con l’arrivo di Sommer. Inzaghi ha bisogno anche di nuovi attaccanti, con qualche giovane in rosa che al momento non sembra ancora pronto, ma c’è un asse che da tempo si è rivelata davvero eccezionale.

I nerazzurri in passato hanno ceduto in prestito al Verona il laterale mancino Federico Dimarco e al termine di questa stagione, l’Uefa lo ha premiato come miglior esterno sinistro della Champions League. Il suo passaggio al Bentegodi è stato dunque più che positivo e ora l’Inter ci riprova.

Esposito all’Hellas Verona in prestito: i dettagli dell’affare

Dopo Dimarco ora tocca a Sebastiano Esposito passare in prestito al Verona e anche lui, come per il terzino, l’approdo in gialloblu avviene dopo altri passaggi in giro per l’Italia e non solo. Esposito ritrova finalmente la Serie A dopo una serie di prestiti alla Spal e al Venezia, al Basilea e all’Anderlecht, passando infine per il Bari.

Secondo SportMediaset è già da considerarsi come concluso l’affare che porterà Esposito in Veneto, con la formula che è quella del prestito. Gli scaligeri non dovranno dunque sborsare nemmeno un Euro e non sono state inserite all’interno della trattativa delle clausole nella quale si dà modo ai veneti di riscattare il giocatore.

Nonostante il buon ritiro estivo, l’Inter ha voluto far sì che Esposito giocasse con continuità in questa stagione e non fosse soltanto una delle riserve. I nerazzurri non vedono l’ora di poter ridare vita a un secondo colpo Dimarco.