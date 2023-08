Doppio rifiuto clamoroso: col Milan salta tutto all’improvviso

Un doppio rifiuto diventa un grave problema per le fasce del Bologna: salta all’improvviso anche l’affare con il Milan.

Momento davvero delicato per il Bologna di Thiago Motta che rischia, giorno dopo giorno, di non avere un terzino sinistro titolare di qualità per la prossima stagione. I nomi che sono circolati in queste ultime settimane sono stati davvero parecchi ma, alla fine tutti hanno firmato per altre compagini.

Gli ultimi della lista sono due esterni bassi di difesa sui quali i tifosi hanno creduto parecchio ma che, alla fine, hanno optato per altre soluzioni: uno di questi aveva acceso in maniera particolare le speranze dei tifosi. Stiamo infatti parlando di Ballo Touré del Milan: ecco com’è andata.

Ballo Touré al Werder Brema, niente Bologna

Complice, forse, un Thiago Motta non particolarmente convinto del ragazzo, Ballo Touré l’anno prossimo giocherà nel Werder Brema.

Salvo clamorosi colpi di scena, si dovrebbe trattare di un prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 5 milioni di Euro di valore complessivo del cartellino, con il ragazzo franco-senegalese che giocherà in Bundesliga dopo un’annata in Serie A in cui ha trovato poco spazio.

Il Bologna sembrava avere manifestato un’interesse ed una trattativa sembrava esserci stata ma poi il tutto si è arenato. Oltre al rossonero, però, nelle ultime ore è arrivato anche un altro secco ‘no’ che costringerà la società rossoblu a rimboccarsi le maniche alla ricerca di un nuovo terzino sinistro.

Reabciuk rifiuta il Bologna: firma con lo Spartak Mosca

Oleg Reabciuk è un nuovo giocatore dello Spartak Mosca: l’esterno della nazionale moldava classe 1998 ha ufficialmente lasciato, dopo 2 anni e mezzo, l’Olympiakos per firmare con il club russo.

Una brutta batosta per i felsinei e per Thiago Motta che è ancora alla disperata ricerca di una soluzione per la fascia. La “caccia” continua.