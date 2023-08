DIRETTA trofeo Berlusconi, Monza-Milan 0-0: via al match LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Palladino e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo del Monza in Brianza in una gara valida come amichevole precampionato. In palio c’è il primo trofeo Silvio Berlusconi, dedicato alla memoria dello storico presidente dei due club, scomparso lo scorso 12 giugno.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli sono al loro primo test match dal loro rientro in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di verificare i progressi dei nuovi arrivati e centrare una vittoria dopo le tre sconfitte – di misura contro Real Madrid e Barcellona ed ai rigori contro la Juventus – rimediate oltre oceano. Probabile poco turnover visto che domani i meneghini avranno un’altra amichevole contro il Trento. Dall’altro i biancorossi di Raffaele Palladino, reduci dal bel pareggio contro gli inglesi dell’Everton, devo testare la loro forma a meno di una settimana dall’impegno ufficiale in Coppa Italia contro la Reggiana. In caso di parità al 90esimo si andrà ai calci di rigore. La partita sarà trasmessa in tv in diretta e in chiaro su Canale 5, ma anche su smartphone e tablet sulla app di Mediaset Infinity. Calciomercato.it vi offre la sfida dello ‘U-Power Stadium’ tra Monza e Milan in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Monza-Milan

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Bettella, A. Carboni, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Mota, Maric. All. Palladino

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli