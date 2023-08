Colpo da 30 milioni, un altro figlio d’arte per la Juve

La Juventus ragiona su un colpo importante per il centrocampo. Zakaria verso Monaco, il sostituto può arrivare proprio dalla Francia

Dopo Arthur, ceduto in prestito con diritto alla Fiorentina, la Juventus sta per salutare un altro esubero del centrocampo: Denis Zakaria. Lo svizzero è vicino al Monaco, per un’operazione di circa 20 milioni. Potrebbe poi salutare Miretti, lo aspetta la Salernitana.

Fronte entrate, il ‘sogno’ di Giuntoli è sempre Koopmeiners. L’olandese, però, è valutato 45/50 milioni dall’Atalanta. Tanti, troppi per i bianconeri come per il Napoli, l’altra big di Serie A forte sull’ex Az Alkmaar. Per questo motivo, la Juve valuta altre soluzioni. Una porta a un figlio d’arte, ovvero Khephren Thuram.

Figlio del grande ex difensore Lilian e fratello di Marcus fresco sposo dell’Inter, Khephren Thuram è nato in Italia come Marcus (lui a Reggio Emilia, l’attaccante nerazzurro a Parma) ma possiede anche passaporto francese e della Guadalupa. Nazionale scelta, ovviamente, la Francia, nella quale ha esordito lo scorso 24 marzo contro l’Olanda per le qualificazioni a Euro24.

Juventus, gli ostacoli per Khephren Thuram

Parliamo di un centrocampista di grande impatto fisico (è alto 192cm) a cui abbina ottima tecnica ed eleganza. Gli piace il dribbling e sa sfruttare bene le sue lunghe leve. Può agire da mediano davanti alla difesa, ma anche da mezz’ala di inserimento, per assist e gol.

Due gli ostacoli per Thuram jr, la concorrenza (anche dell’Inter, ma più in ottica prossima stagione) e il prezzo senz’altro non inferiore ai 35/40 milioni di euro. Il Nizza è un club ricco e molto esigente.