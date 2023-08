Rottura del legamento crociato: cambia di nuovo il mercato del Milan

Brutte notizie per l’attaccante che in allenamento ha riportato la rottura del legamento crociato: cambia il mercato del Milan

La diagnosi che nessun calciatore vorrebbe mai sentire, quella che può cambiare una stagione e forse una carriera. Basta poco ad agosto per stravolgere i piani delle società tra acquisti e cessioni, basta un infortunio per rivedere priorità e budget per i vari ruoli.

Il Milan ne sa qualcosa visto che è intervenuto molto a centrocampo anche per l’infortunio di Bennacer, oltre che per la cessione di Tonali. I rossoneri sono ora concentrati sulla cessione e sul trovare una squadra ai diversi esuberi attualmente presenti nella rosa di Pioli. Una condizione imprescindibile per poter poi allungare la lista degli acquisti, ora ferma a quota otto.

Tra i partenti c’è anche Divock Origi, attaccante belga, arrivato lo scorso anno a parametro zero proveniente dal Liverpool, ma mai in grado di far valere le sue qualità con la maglia rossonera indosso. Per il 30enne si parla di tanti interessamenti, ma nessuna novità concreta. La svolta potrebbe però essere rappresentata proprio da un infortunio: rottura del legamento crociato e lungo stop.

Calciomercato Milan, il Monaco può puntare Origi

È questa la diagnosi che è stata fatta a Breel Embolo, dopo un infortunio riportato in allenamento. Uno stop che, come si legge nel comunicato diramato dalla società del Principato, lo costringerà a stare lontano dai terreni di gioco per diversi mesi.

Da qui la necessità di tornare sul mercato per regalare a Adolf Hutter un nuovo attaccante centrale. Origi rappresenterebbe un profilo ideale per il Monaco, anche se ci sarebbe da valutare l’impatto dell’ingaggio sul bilancio del club della Ligue 1. Pista comunque da tenere d’occhio nei prossimi giorni: l’infortunio di Embolo può cambiare il mercato del Milan.