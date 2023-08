Roberto D’Aversa, tutti gli esoneri in carriera

Roberto D’Aversa, neo allenatore del Lecce, ha un background di tecnico fatto di successi e esoneri anche pesanti. Quali sono stati?

Roberto d’Aversa è il classico esempio di ex calciatore dal discreto passato, con anche la militanza in club di Serie A e Serie B – senza però mai ottenere risultati di alto prestigio. Certamente una carriera professionistica nel calcio che conta, ma senza infamia e senza lode. Oggi ci riprova come allenatore, auspicando di conseguire risultati migliori rispetto a quelli dell’esperienza sul terreno di gioco.

Oggi allenatore del Lecce, club che farà il prossimo campionato di Serie A, D’Aversa svolge la professione di tecnico da circa una decina d’anni. In questo periodo non breve come sono andate le cose per lui? Vi sono stati soltanto risultati di buon livello oppure anche qualche esonero? Nella sintetica scheda che segue tutti i dettagli principali sul suo percorso di allenatore, in modo da sgomberare il campo da possibili dubbi.

Roberto D’Aversa, gli inizi al Lanciano e il primo esonero

D’Aversa inizia il suo percorso successivo alla carriera di calciatore nel 2013, anno in cui assume la funzione di responsabile dell’area tecnica della Virtus Lanciano, proprio il club in scelse di appendere le scarpette al chiodo e ritirarsi.

L’anno successivo il primo incarico come mister e la prima stagione sulla panchina del club si conclude per lui con un piazzamento in zona salvezza, senza particolari meriti. Da notare però che fu un debutto abbastanza importante, siccome all’epoca il Lanciano militava in Serie B.

Tuttavia nella stagione successiva, la 2015/2016, Roberto D’Aversa subì la delusione del primo esonero in carriera, in verità un appuntamento fisso per ogni allenatore – prima o dopo. A fine gennaio 2016 infatti la decisione di sollevarlo dall’incarico, dopo una nuova sconfitta che costrinse il club del Lanciano a navigare nei piani bassi della classifica del campionato cadetto.

La nuova avventura al Parma con doppia promozione e doppio esonero

Passò quasi un anno e Roberto D’Aversa ebbe modo di guidare un nuovo club, il più blasonato Parma che pur all’epoca militava in terza serie. Qui il primo importante successo di D’Aversa che a fine stagione ottenne la promozione in Serie B, con vittoria finale nei playoff a spese dell’Alessandria.

Per lui dunque fu consequenziale la conferma in panchina, che infatti lo vide alla guida del club anche nella stagione successiva di B – la 2017/2018. E in questa ulteriore stagione D’Aversa si fece notare ancora di più per le sue capacità di allenatore, perché centra una nuova promozione – questa volta in Serie A – ottenendo un secondo posto in campionato cadetto da neopromosso.

Al Parma Roberto D’Aversa fece ulteriore preziosa esperienza come allenatore, perché guidò il club ducale per altre due stagioni (2018/2019 e 2019/2020), entrambe in Serie A. In ambo i casi ottenne una salvezza piuttosto tranquilla, ma prima dell’inizio della terza stagione nel massimo campionato, la società decise di esonerarlo – non avendo trovato un accordo per la risoluzione del contratto. Mancarono insomma i presupposti per la prosecuzione del rapporto di fiducia.

Tuttavia dopo alcuni mesi D’Aversa fece il suo ritorno ai gialloblù. Era il 7 gennaio 2021 e fu richiamato per provare a risollevare una squadra al terzultimo posto della classifica di Serie A. La missione però fallì ed anzi il Parma andò in B prima della fine del campionato. Risultati al di sotto delle aspettative per lui, con una sola vittoria e ben 16 sconfitte che ne determinarono la retrocessione. Inevitabile il secondo esonero al Parma a fine campionato.

La sola stagione alla Sampdoria e il nuovo esonero

Alcune settimane dopo l’esonero, per Roberto D’Aversa iniziò una nuova esperienza professionale, questa volta alla guida dei blucerchiati della Sampdoria. Un contratto biennale firmato nell’estate 2021 che però non andò come previsto.

Un inizio abbastanza buono in campionato, con anche la vittoria del derby con il Genoa, non bastò a salvare la panchina e, infatti, nel gennaio 2022 Roberto D’Aversa dovette fare i conti con un nuovo esonero, dato che la Samp (che a fine campionato fu poi retrocessa) era in una posizione molto bassa in classifica.

Dopo un periodo di inattività come allenatore, lo scorso giugno per Roberto D’Aversa una nuova chance di allenare, prontamente colta: da alcune settimane infatti il tecnico guida il Lecce con l’obiettivo della salvezza. Per lui in palio la conseguente prosecuzione del contratto in caso di permanenza nella massima serie.