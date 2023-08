Rivoluzione Milan, l’ex non ha dubbi: “C’è una difficoltà”

Una storica bandiera del Milan come Mauro Tassotti giudica il mercato effettuato finora dal club rossonero: le sue parole

Il Milan è senza dubbio la big più attiva in Serie A dal punto di vista di questa sessione estiva di calciomercato. Tra entrate ed uscite i rossoneri hanno mosso diverse pedine, rivoluzionando a suon di colpi l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

La fruttuosa cessione di Sandro Tonali ha portato infatti nelle casse soldi freschi per poter agire con maggiore serenità sul mercato in entrata. Da Pulisic a Chukwueze, passando per Loftus-Cheek, Reijnders, Okafor, Romero, Sportiello e Musah, l’elenco degli acquisti del Diavolo è particolarmente lungo ed interessante, con svariati giovani di valore e qualche calciatore più affermato.

Un mix tutto da valutare visti i tanti cambiamenti, ma che potrebbe portare in dote buoni risultati. Interpellato sull’argomento, il grande ex Mauro Tassotti si è espresso sui colpi rossoneri ai microfoni di ‘Notizie.com’: “Sono stati presi tanti giocatori, alcuni rappresentano delle scommesse, altri meno…vedremo quali di questi saranno in grado di inserirsi subito negli schemi di Stefano Pioli”.

Milan, Tassotti analizza il mercato dei rossoneri e non solo

La cessione di Tonali ha quindi dato il via al cambiamento della rosa del Milan, con tanti nuovi innesti che andranno inseriti nel modo giusto.

“Voglio vederli bene sul campo per poterli giudicare. La difficoltà sarà quella di farli inserire tutti”, dice Tassotti che ai microfoni dei colleghi si è espresso anche sulla situazione generale del calciomercato in Italia: “Abbiamo assistito, anzi stiamo assistendo ad un mercato difficile per tutti i club. Qualcuno si è mosso meno, manifestando delle difficoltà, come ad esempio l’Inter e la Juventus altri hanno fatto delle operazioni importanti“.

Si tratta quindi di una sessione estiva particolare dal punto di vista del calciomercato, tra difficoltà economiche e tanta concorrenza. Il Milan intanto ha intrapreso il proprio percorso che stuzzica a suon di colpi giovani ed interessanti, col chiaro scopo di tornare a vincere.