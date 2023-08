Juventus, acquisto galattico: ma il Real si tiene la ‘recompra’

Possibile asse di mercato tra Real Madrid e Juventus: i bianconeri su un altro giocatore in uscita dai Blancos ma occhio alla formula

L’amichevole tra Juventus e Real Madrid negli States è stata occasione utile non solo per testare le condizioni dei bianconeri a due settimane dall’inizio della stagione, ma anche per discutere di alcune trattative di mercato.

Sono tre i nomi sul tavolo di mercato aperto nei giorni scorsi tra Juventus e Real Madrid. Tre calciatori fuori dai piani tecnici di Carlo Ancelotti e che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora. Il primo è Lucas Vázquez, esterno destro classe ’91 che piace anche al West Ham in Inghilterra e che sarebbe affascinato dalla possibilità di vestire la maglia bianconera, pur accettando di non giocare in competizioni europee almeno per la prossima stagione.

Poi c’è Ferland Mendy, terzino sinistro franco-senegalese, spesso ai margini del progetto madridista anche a causa di alcuni problemi di natura fisica. Già lo scorso anno Ancelotti lo aveva messo sul mercato e ora, dopo l’arrivo di Fran Garcia e l’exploit di Eduardo Camavinga, la sua storia al Real Madrid sembra essere giunta davvero al capolinea. Per lasciarlo partire, però, Florentino Perez chiede non meno di 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, piace anche Alvaro Rodriguez

Ultimo nome in ordine cronologico adocchiato dalla Juventus è quello di Alvaro Rodriguez, attaccante uruguaiano di origini spagnole. Il classe 2004, prelevato tre anni fa dal settore giovanile del Girona e tra le rivelazioni dello scorso campionato con tanto di primo gol in Liga.

Nonostante una buona stagione, è finito ai margini del progetto di Ancelotti, senza neanche prendere parte alla preparazione estiva con la prima squadra. L’eventuale arrivo a Madrid di Kylian Mbappe chiuderebbe definitivamente gli spazi al giovane attaccante che potrebbe così essere ceduto e approdare a Torino. La formula sarebbe quella del prestito con opzione di riscatto, oppure con diritto di recompra in favore del Real come avvenuto in passato per Alvaro Morata.