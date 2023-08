Juric, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Il Torino, sotto la guida di Juric, vuole migliorare il rendimento della passata stagione e andare a vivere un campionato da protagonista.

Nella scorsa stagione il Torino ha lottato fino alla fine per un posto in Conference League; qualificazione mancata dopo la sconfitta contro l’Inter che ha tolto qualsiasi speranza al club granata.

Un campionato, in ogni caso, positivo quello vissuto dal Torino nella scorsa stagione; il club ha fornito ottime prestazioni dimostrando di poter far male a qualsiasi avversario.

L’obiettivo, per il prossimo campionato, è quello di andare a fare ancora meglio; alzare l’asticella significa arrivare in Conference League. Obiettivo non semplice ma il Torino, sotto la guida di Juric, può essere grande protagonista nella prossima stagione.

In che ruolo ha giocato Juric?

Andiamo a vedere, ora, il ruolo di Juric da giocatore; l’attuale tecnico del Torino era un centrocampista centrale che poteva essere impiegato anche nel ruolo di mezzala sinistra. Duttilità tattica decisamente utile all’interno di una singola partita e di un campionato intero.

Tra le caratteristiche di Juric non possiamo non andare a ricordare la sua buonissima visione di gioco ma anche la giusta aggressività agonistica, la stessa che vuole dai suoi ragazzi da quando allena. In totale in carriera ha segnato diciassette gol fornendo ventuno assist.

In che squadre ha giocato Juric?

Passiamo, ora, alla squadre in cui ha militato Juric; l’ex centrocampista ha iniziato all’Hajduk Spalato dove ha vissuto tre stagioni importanti dal momento che, nel club croato, è riuscito a levarsi diverse soddisfazioni.

Dopo l’esperienza nell’Hajduk Spalato è stato, per tre anni, nel Siviglia per poi andare all’Albacete dove è rimasta una sola stagione. Nel 2001 si trasferisce al Crotone dove vive la sua miglior esperienza a livello realizzativo con un totale di tredici gol.

L’ultima esperienza calcistica è stata con la maglia del Genoa; in rossoblù resta quattro stagioni andando a realizzare, in totale, quindici assist. Una carriera quella di Juric che possiamo, sicuramente, definire importante con il picco vissuto all’Hajduk Spalato.

Quanti titoli ha vinto Juric da allenatore?

La bacheca di Juric, come calciatore, vanta tre titoli e tutti con l’Hajduk Spalato; nel club croato, infatti, l’attuale allenatore del Torino ha alzato un campionato, una Coppa di Croazia e una Supercoppa di Croazia.

Tre titoli importanti per un tecnico che, da centrocampista, è riuscito a togliersi numerose soddisfazioni; ora, alla guida del Torino la voglia è quella di andare a vivere il prossimo campionato da protagonista.