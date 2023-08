Infortunio Simeone e indagine UFFICIALE: il comunicato

Grave infortunio per Giuliano Simeone, figlio del Cholo e fratello di Giovanni, ieri nel match amichevole tra il Deportivo Alaves e il Burgos, formazione della seconda categoria spagnola

Mentre il figlio d’arte correva verso la porta, l’avversario Josè Matos si è reso protagonista di un intervento scellerato, obbligando i soccorsi ad intervenire.

Il giocatore si è sottoposto subito all’operazione chirurgica, per intervenire sul perone fratturato e per andare a ricostruire parte dei legamenti interessati. Secondo quanto riportato attraverso gli stessi canali ufficiali del Deportivo Alaves, l’operazione ha avuto esito positivo.

Ieri, mentre Simeone si involava verso la porta del Burgos, l’intervento killer di Matos. L’argentino è rimasto a terra e sin da subito si ha avuto la sensazione che non fosse un intervento scellerato e che l’infortunio non fosse così comune. Gli esami lo confermeranno. Attoniti gli altri giocatori in campo, un tackle del genere per un match di questa portata in questa fase della stagione non aveva proprio senso. Repentino l’intervento dei soccorsi, poi dell’ambulanza, che ha accompagnato il figlio d’arte all’ospedale più vicino.

Il Deportivo Alaves non ci sta: la società è pronta a rivolgersi agli organi federali

L’entità dell’infortunio di Giuliano Simenone è seria, la gravità dell’intervento spropositata rispetto all’entità stessa della disputa: una semplice amichevole pre-stagionale. Non che poi ci siano partite che permettano questo genere di interventi, tra l’altro. In ogni caso, in un comunicato ufficiale del club biancoblu, si legge che la società è pronta a rivolgersi agli organi federali per discutere nelle sedi opportune dei fatti accaduti nel corso del match. Il club non ci sta e vuole giustizia, siccome Simenone starà fuori dall’attività agonistica per diversi mesi.

Numerose le dimostrazioni di affetto per la famiglia Simeone tutta, profondamente scossa dall’accaduto. Proprio per questo, tramite i propri canali social, Giovanni Simeone – fratello e attaccante del Napoli – ha tenuto a ringraziare chi si è mostrato preoccupato e vicino a suo fratello. Assicurando che Giuliano ha già iniziato il proprio recupero.