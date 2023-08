Calciomercato Milan, lo vogliono tutti: è corsa a quattro, Pioli ha deciso

Pioli e il Milan stanno valutando un’opzione importante in attacco per la prossima stagione, ma sono diversi i dubbi attorno al giocatore.

La stagione 2023-24 dovrà riportare il Milan a lottare per lo Scudetto, dopo una stagione di alti e bassi salvata solo da un grande cammino in Champions League. Pioli sa bene che l’attacco è un reparto che avrà bisogno di migliorie e ci sono alcuni giocatori che sono sotto osservazione.

Il giovane classe 2002 Lorenzo Colombo è un ragazzo che sta crescendo moltissimo, infatti nello scorso anno ha avuto un ruolo importante nel Lecce. I suoi cinque gol, arrivati molto spesso partendo dalla panchina, hanno contribuito alla grande annata dei salentini.

I giallorossi però non hanno voluto esercitare la clausola per il riscatto del giocatore e ora Colombo è uno dei giocatori più ricercati del mercato. Tra chi cerca la salvezza in A e chi invece vuole dominare in Serie B non mancano le pretendenti per il bomber di Vimercate.

Colombo tra Udinese, Ternana, Cagliari e Genoa: dove andrà in prestito?

In questo momento sono tantissime le squadre che hanno messo gli occhi su Colombo, con il nome più singolare che è quello della Ternana. Calciofere.it spiega infatti come gli umbri siano intenzionati a disputare un campionato di vertice per tornare in Serie A e Colombo potrebbe essere il giocatore adatto.

A confermare questo sono arrivate anche le parole del DS Stefano Capozucca che ha spiegato come il rinforzo in attacco dovrebbe arrivare dalla Serie A. Colombo però potrebbe comunque rimanere nella massima categoria, ma l’interesse è sicuramente molto più freddo.

Per diversi mesi si è parlato del Cagliari, anche da Sky Sport, per un suo approdo in Sardegna, ma i rossoblu stanno dando priorità ad altri nomi, quali Petagna, Petkovic e Borja Mayoral.

Tra le possibili candidate vi sono anche Udinese, Genoa e soprattutto, come riporta il sito dei tifosi della squadra umbra calciofere.it, il discorso tra Milan e Atalanta potrebbe non limitarsi al solo De Ketelaere. Anche Colombo è tra i papabili nuovi attaccanti dei bergamaschi con il ritorno in Europa dovranno allungare la rosa.