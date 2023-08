Matic, voci clamorose dalla Francia: la posizione della Roma

Le ultime sulle indiscrezioni circolate nelle scorse ore intorno al centrocampista serbo

Mentre si avvicina la cessione di Roger Ibanez all’Al Ahli per una cifra che può superare i 30 milioni di euro, la Roma lavora alla questione attaccante continuando a trattare per Marcos Leonardo. E con Arnautovic che piace a Mourinho, con l’ostacolo di trovare l’accordo a titolo definitivo col Bologna.

Intanto dalla Francia sono arrivate altre voci, stavolta su un big giallorosso come Nemanja Matic. Alcuni giorni ‘L’Equipe’ ha parlato di un interessamento del Rennes per il serbo e un assalto da non escludere, stamattina è stato il portale ‘Ouest France’ a rilanciare. Nell’articolo si parla addirittura di un accordo raggiunto tra i francesi e il calciatore, che percepirebbe un ingaggio inferiore, probabilmente con un contratto più lungo rispetto al solo anno rimasto con i giallorossi. E tra i club la trattativa sarebbe in stato avanzato. Matic ha 35 anni, si prepara al suo secondo anno a Trigoria dopo che è scattato il rinnovo automatico.

La Roma ovviamente smentisce categoricamente l’esistenza di qualsiasi accordo tra l’ex United e il Rennes, oltre ai presunti colloqui tra le società. Il serbo rimane totalmente al centro del progetto e della rosa di Mourinho: per Jose è imprescindibile, anche a livello di spogliatoio. Il classe ’88 non è partito con la squadra per Tolosa, ma il motivo da quello che filtra è meramente fisico e di gestione. Matic non si è allenato per diversi giorni (ha saltato anche l’amichevole col Farense) ed è tornato in gruppo solo ieri. Verosimilmente non è in grado di scendere in campo stasera, con Mourinho che non ha intenzione di rischiare.

Calciomercato Roma, le ultime su Matic

Lo scorso anno Matic ha giocato una stagione fantastica, tra i tre migliori giocatori dell’anno insieme a Dybala e Smalling. Inoltre, a Roma si trova benissimo ed è il beniamino dei tifosi, ma anche di alcuni compagni.

I suoi siparietti con Dybala hanno conquistato ormai i social. Il serbo dovrà gestirsi, è ovvio, ma è ancora importante per i giallorossi. Perderlo vorrebbe dire salutare all’improvviso uno dei perni della squadra e doverlo sostituire, praticamente senza nuove entrate, sarebbe complicatissimo a meno di due settimane dall’inizio del campionato e con la questione attaccante ancora in ballo. Matic è in scadenza, qualche mese fa ha detto di avere probabilmente ancora un paio d’anni prima del ritiro. Ma la Roma ad ora non vuole privarsene, nonostante le voci dalla Francia