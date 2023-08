Juve-Lukaku, contatti da marzo: accordo dopo la partita con l’Inter

L’attaccante belga aveva già saputo di un primo interesse da parte dei bianconeri quando ancora vestiva la maglia dell’Inter

In attesa di scoprire se Lukaku porterà davvero a compimento il tradimento all’Inter accettando di trasferirsi alla Juventus, intorno alla trattativa con i bianconeri sono stati rivelati nuovi importanti dettagli. Sembra infatti che già da qualche mese il belga sapesse dell’interesse da parte dei bianconeri nei suoi confronti.

Un primissimo contatto, secondo quanto rivelato dal ‘Corriere della Sera’, era infatti avvenuto su richiesta diretta di Allegri già lo scorso marzo tra Manna – oggi primo collaboratore sul mercato di Cristiano Giuntoli – e l’avvocato Sebastien Ledure che cura gli interessi del centravanti belga. In quell’occasione, nel bel mezzo della stagione con la maglia dell’Inter, Lukaku si era limitato ad ascoltare chiedendo di rinviare qualsiasi discorso solamente al termine della stagione.

Complice la delusione per la sconfitta maturata nella finale di Champions League contro il Manchester City e la panchina incassata ancora una volta dal primo minuto, due giorni dopo Istanbul il belga avrebbe aperto definitivamente alla corte della Juventus, trasmettendo al club la propria disponibilità. Il giorno dopo, però, lo stesso attaccante giurava amore ai colori nerazzurri, dando appuntamento ai tifosi interisti alla prossima stagione.

Calciomercato Juve, Lukaku legato a Vlahovic

Per quanto riguarda la trattativa attualmente in corso tra la Juventus e Romelu Lukaku, tutto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo potrebbe infatti essere inserito all’interno di uno scambio con il Chelsea per il belga, più conguaglio economico in favore dei bianconeri. Tanto dipenderà dalla volontà dell’ex centravanti della Fiorentina, il quale – in occasione dell’ultima rete siglata nell’amichevole contro il Real Madrid negli Stati Uniti – ha lasciato intendere di voler continuare a vestire la maglia bianconera con un’esultanza quasi polemica. Da non escludere, infine, la pista Milan, qualora Lukaku non riuscisse a lasciare il Chelsea negli ultimi giorni di mercato.