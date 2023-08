Allegri, spettro esonero: “Anno da dentro o fuori”

Allegri e lo spettro esonero nella nuova stagione della Juventus: “Anno da dentro o fuori”. Le dichiarazioni

Dopo due stagioni ben al di sotto le aspettative e zero trofei, riparte la caccia allo Scudetto per la Juventus di Massimiliano Allegri. Quest’anno i bianconeri, rispetto alle rivali, avranno il vantaggio di non disputare le coppe.

Sarà una stagione decisiva, da dentro o fuori, anche per il tecnico toscano, già in bilico al termine dell’ultima annata a causa dei risultati deludenti. A ‘Radio Radio’, Xavier Jacobelli si è espresso così: “Anno da dentro o fuori per Allegri. Dopo un biennio povero di vittorie, 17 sconfitte in tutte le competizioni lo scorso anno, 5 ko su 6 di Champions, come mai successo nella storia della Juve. Deve cancellare tutto con una stagione ai massimi livelli ed è necessario vedere prima la questione gioco”.

“Se la Juve è quella dei primi 20 minuti col Real Madrid allora ci sono segnali di cambiamento, ma bisogna insistere”, chiosa il giornalista.

“Il peccato originale è nel gioco utilitaristico, votato al contropiede, che non ha pagato. Poi vedremo chi sarà l’attaccante, ma bisogna partire dal gioco”. Per Allegri, dunque, dovrà essere la stagione del riscatto. Dentro o fuori.