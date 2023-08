Richiesta clamorosa alla FIFA: stravolto il calciomercato

Gli ultimi avvenimento stanno facendo riflettere e spunta la clamorosa richiesta alla FIFA: stravolto il calciomercato

Non è un calciomercato normale. Mentre gran parte dei club fanno fatica a spendere soldi e aspettano le cessioni prima di investire, l’uragano Arabia Saudita ha volto lo scettro alla Premier League di campionato più ricco al mondo.

Cifra pazzesche quelle che i club della Saudi Pro League stanno investendo, tanto da ‘stracciare’ anche i club inglesi fino a qualche settimana fa autentici dominatori della campagna trasferimenti. Benzema, Koulibaly, Kante, Kessie, Milinkovic-Savic, Brozovic, soltanto alcuni dei nomi scippati ai principali campionati europei per portarli in Arabia.

La ‘fuga’ sembra soltanto all’inizio e nel Vecchio Continente c’è un po’ di apprensione per quel che potrà succedere se davvero il calcio saudita dovesse prendere piede in maniera concreta. A ‘tremare’ è soprattutto la Premier League che vede a repentaglio la sua leadership ed è per questo che alcuni club inglesi si starebbero muovendo direttamente con la FIFA.

Calciomercato, la richiesta per contrastare l’Arabia Saudita

Uno stop alle spese folli delle società della Saudi Pro League, ma soprattutto uniformità nelle regole: queste le richieste che dalla Premier League potrebbero essere presentata alla FIFA per evitare il ‘saccheggio’ continuativo dei club inglesi (e non solo) ad opera delle squadre saudite.

In particolare c’è un aspetto che preoccupa la Premier e riguarda la data di chiusura del calciomercato. Mentre in gran parte di Europa, la sessione estiva terminerà il 1° settembre, in Arabia Saudita ci sarà tempo fino al 7 per continuare a fare acquisti. La conseguenza è che le squadre dei principali campionati europei potrebbero ritrovarsi a vendere alcuni calciatori senza la possibilità di sostituirli, visto il mercato in entrata chiuso.

Da qui la possibile richieste: obbligare l’Arabia Saudita ad anticipare la fine della sessione estiva del mercato, omologandola a quella della Premier League e degli altri maggiori campionati europei.