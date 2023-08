Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 5 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 5 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 5 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con la notizia di queste ore: ‘Scamacca da Gasp’. L’attaccante azzurro ha scelto infatti l’Atalanta, che fa il colpo per 30 milioni di cartellino e 2,6 di ingaggio. Battuta l’Inter: ‘Restano Balogun e Beto le opzioni per Inzaghi’. Poi un altro argomento importante come quello in casa Juve: ‘Vlahovic vuole restare’. Di spalle ‘Muro Napoli’ con la chiusura dell’affare Natan dal Bragantino: sarà l’erede di Kim. In fondo ‘Avanti Milan’ con le prove d’attacco con Okafor e Chukwueze e ‘Viavai Roma’, in cui ‘scatta l’assalto a Marcos Leonardo e Arnautovic con la cessione di Ibanez’.

Stesso argomento in prima pagina per ‘Il Corriere dello Sport’ che titola con ‘Inter, beffa bis’ e poi ancora nel sottotitolo ‘L’Atalanta offre di più, ma il West Ham si nasconde’. Così Gianluca Scamacca vestirà la maglia della Dea. Di spalla poi c’è il Napoli: ‘È Natan l’erede di Kim’. E ancora: ‘Roma, Ibanez frena Morata’. In fondo ‘Juve, la settimana di Big Rom’.

‘Tuttosport’ apre invece con le dichiarazioni di Timothy Weah: “La mia Juve Loca”. L’americano esalta appunto Locatelli e i suoi lanci, poi lo stesso fa con McKennie. Di spalla ‘Inter-Sommer: fatta. Ma l’Atalanta tenta la beffa Scamacca’, ‘Shomurodov: “Mou ti insegna a vincere. Ranieri ti fa crescere” e ‘Lunedì le azzurre da Gravina in Figc: “È colpa di tutti”. In testa, invece, c’è ‘Toto, mossa Malinovskyi’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 5 agosto 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il ‘Mundo Deportivo’ apre con ‘Formula Bernardo’. Il portoghese a quanto pare avrebbe chiesto la cessione e il Barcellona sta spingendo: la formula può essere quella di un prestito con obbligo di riscatto. Guardiola ha intenzione di trattenere Bernardo Silva, ma non se contro la volontà del calciatore. Su ‘AS’ invece un titolo eloquente: ‘El mercato se pone a dieta’. In Spagna si sono spesi appena 253 milioni, con il Real Madrid che da solo ne ha spesi più di tutti gli altri 19 club di Liga messi insieme (128,5).