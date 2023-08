La Juventus vara il due per uno: Allegri può esultare

La Juventus pronta ad accontentare Massimiliano Allegri: la doppia cessione apre le porte al centrocampista voluto dal tecnico

Due escono, uno entra. Ferma, per il momento, a Timothy Weah, se si esclude Facundo Gonzalez destinato ad andare in prestito, la Juventus potrebbe presto vedersi accendere il proprio mercato.

Del resto Giuntoli sta lavorando per accontentare i desideri di Allegri e, al di là del possibile scambio Vlahovic-Lukaku, il tecnico bianconero ha la necessità di avere volti nuovi anche a centrocampo. Questo perché il reparto mediano è quello che ha accusato maggiori problemi lo scorso anno, anche dal punto di vista fisico.

Per la stagione che sta per iniziare non mancano gli interrogativi, Pogba su tutti, ed ecco che Allegri gradirebbe avere volti nuovi, magari anche con qualche sacrificio. Ecco quindi nascere la possibilità di una sorta di due per uno: due cessioni a fronte dell’arrivo di un calciatore richiesto proprio dall’allenatore bianconero.

Calciomercato Juventus, Zakaria e Mireti via: pronto il colpo

Si parte dalle cessioni e la più vicina è quella che riguarda Denis Zakaria, prossimo a lasciare la Juventus a titolo definitivo.

Sembrerebbe, infatti, ad un passo dalla fumata bianca la trattativa con il Monaco, pronto a prendere il centrocampista svizzero per circa venti milioni di euro. Da Zakaria a Fabio Miretti, uno dei giovani utilizzati di frequente da Allegri nella passata stagione. Questa volta il centrocampista difficilmente resterà in bianconero e verrà dato in prestito (la Salernitana sta provando a chiudere) per fare esperienza.

Con queste due cessioni, i bianconeri andrebbero quindi a caccia di un centrocampista e il prescelto è uno dei pupilli di Allegri: Khephren Thuram. Un altro figlio d’arte, appena ventidue anni, il centrocampista del Nizza è uno dei preferiti dall’allenatore della Juventus. Nato a Reggio Emilia, quando il papà Lilian militava nel Parma, è legato al club transalpino fino al 2025.

La Juventus potrebbe però far partire l’assalto nei prossimi giorni, dopo aver definito le cessioni di Zakaria e Miretti, portando in Serie A un altro Thuram dopo che Marcus è finito all’Inter.