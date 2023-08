Allegri-Juve è caos: “Non ci ha capito niente”

Massimiliano Allegri attende i rinforzi giusti i vista dell’inizio della stagione ormai alle porte. Servirà un cambio di registro per l’allenatore toscano e i suoi

Archiviate le difficoltà della passata stagione, la Juventus è chiamata a rialzare la testa e l’asticella del rendimento per tornare immediatamente competitiva per i massimi traguardi.

Niente Europa per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che potranno concentrarsi unicamente sul campionato, al netto della Coppa Italia, con l’obiettivo di rientrare in corsa per uno scudetto che a Torino manca ormai da troppo tempo. Serviranno anche i giusti rinforzi d questa sessione estiva di calciomercato, con l’allenatore toscano che intanto lavora sul campo per farsi trovare pronto.

Lo stesso Allegri è stato infatti tra i più criticati lo scorso anno per le prestazioni deludenti della squadra, poco convincente sia dal punto di vista dei risultati che della proposta di calcio offerta.

Juventus, Moretti: “Allegri non ci ha capito niente lo scorso anno”

A proposito delle difficoltà della Juve di Allegri a ‘Radio Radio’ è intervenuto il giornalista Alvaro Moretti: “Allegri non ci ha capito niente lo scorso anno, la squadra era fortissima ma mancava qualcosa”.

Moretti ha quindi aggiunto come: “C’è stato poco lavoro del tecnico sulla squadra, spero che torni ad esserci. L’ho visto anche allenare bene la squadra e non solo gestirla, come da state of mind degli ultimi anni come se dovessero essere tutti come Mourinho. Ha gestito la Juve in maniera quasi delittuosa”.

Il giornalista ha quindi concluso: “Mi interessa vedere con che animo ripartirà. La Juve dipende da Allegri. Se cambia centravanti cambia tanto, ma come uomini lo scorso anno doveva fare decisamente meglio. Poi magari poteva porre qualche problema all’Uefa, con un po’ di attenzione in più alla campagna europea magari si faceva squalificare con una coppa in mano. Invece ha steso a Ceferin il tappeto rosso per fargli ballare la ‘macarena’ sulla Juve”.

Non sono mancate quindi le critiche all’intera gestione Juventus della passata stagione. Ora ad Allegri il compito di cambiare la situazione.