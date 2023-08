Inzaghi, la sua carriera da calciatore: squadre, ruolo e titoli vinti

Inzaghi è uno dei tecnici più bravi del massimo campionato italiano ma, nella sua carriera, è stato anche un giocatore di buon livello.

Nell’ultima stagione una squadra che si è maggiormente distinta è stata l’Inter; i nerazzurri hanno sì avuto più problemi del previsto in campionato nonostante un percorso, del Napoli, decisamente importante. Molto meglio il percorso dei ragazzi di Simone Inzaghi nelle coppe.

L’Inter, infatti, ha vinto la Supercoppa italiana in finale con il Milan, la Coppa Italia rimontando l’iniziale svantaggio grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez e sono andati ad un passo dal vincere la Champions League. Nella finale di Istanbul, i nerazzurri hanno disputato una buonissima partita ma non sono riusciti a sfruttare le occasioni avute sia sullo zero a zero sia sull’uno a zero del City.

Per la prossima stagione l’obiettivo dei ragazzi di Inzaghi è quello di essere competitivi, fino alla fine, per lo scudetto e confermarsi nelle coppe. Il tecnico ha una rosa di altissima qualità e lui sa benissimo come sfruttare al massimo i giocatori a disposizione. Inzaghi, prima di fare l’allenatore, era in campo a mettere in qualità le sue caratteristiche da giocatore.

In che ruolo ha giocato Inzaghi?

Prima di fare l’allenatore, Inzaghi era un giocatore di calcio di ruolo attaccante; classico centravanti centrale con un buon senso del gol. Caratteristica tipica anche del fratello che ha scritto pagine meravigliose nella storia calcistica.

Inzaghi ebbe una svolta importante, sia a livello di continuità di prestazione sia in termini realizzativi, al Brescello dove mise in mostra le sue buonissime qualità in zona gol. Da quel momento la carriera di Inzaghi ha subito un cambio decisamente positivo.

In che squadre ha giocato Inzaghi?

Abbiamo parlato del Brescello e del fatto che, quell’esperienza, permise ad Inzaghi di avere una svolta importante per quanto concerne la carriera da calciatore. Il classe 1976 si è distinto al Piacenza ma è chiaro che la squadra più importante nella quale ha militato è stata la Lazio.

Nel club biancoceleste è riuscito ad imporsi con continuità e a dare un contributo realizzativo importante; una squadra, la Lazio, che avrà per sempre un posto speciale nella carriera da calciatore di Simone Inzaghi.

Quanti titoli ha vinto Inzaghi da giocatore?

L’attuale allenatore dell’Inter quando giocava era un centravanti classico, la prima punta di area di rigore che sfruttava (nel migliore dei modi) il lavoro dei propri compagni di squadra.

Nella Lazio, Simone Inzaghi ha vissuto la partite più importante della sua carriera; ha vestito la maglia biancoceleste dal 1999 al 2005 per poi tornare nella capitale dal 2005 al 2007 (dopo una breve esperienza alla Sampdoria) e dal 2008 al 2010.

E’ proprio con la Lazio che si è tolto diverse soddisfazioni in termini di trofei; Simone Inzaghi, da calciatore con la maglia biancoceleste, ha vinto uno scudetto, tre volte la Coppa Italia, due volte la Supercoppa italiana e la Coppa Uefa.

Quando è tornato alla Lazio, ma da allenatore, ha vinto tre trofei; è chiaro che Simone Inzaghi ha legato, specialmente a livello calcistico, il suo nome alla squadra biancoceleste.