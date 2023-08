Il Napoli non si ferma, doppia firma: l’annuncio dell’agente

L’agente annuncio il doppio rinnovo possibile con il Napoli: Mario Giuffredi fa il punto su Politano, Mario Rui e non solo

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, è intervenuto ai microfoni del canale Twitch di Tv Play, per fare il punto su alcuni dei suoi assistiti.

Si è partiti proprio dai calciatori del Napoli: “Politano resterà al Napoli, anche se è vero che Sarri lo ha cercato, siamo parlando anche del rinnovo. Andrò a Castel di Sangro, firmeremo per Di Lorenzo e tratteremo i rinnovi di Politano e Mario Rui. Per Di Lorenzo è un compleanno indimenticabile, per lo scudetto, perché è capitano e per il rinnovo”.

Altro suo assistito che gioca nel Napoli è Gianluca Gaetano: “Parleremo nei prossimi giorni del suo futuro. Deve andare a giocare: ha talento e deve mostrarlo giocando. Spero che il club voglia mandarlo in prestito. Cercheremo di capire con il club il suo futuro”.

Calciomercato, Giuffredi: il punto su Zaccagni e Esposito

Dal Napoli alla Lazio, dove gioca Mattia Zaccagni, altro assistito di Giuffredi. “Abbiamo iniziato a parlare del rinnovo, ma Lotito ha molti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare velocemente, soprattutto in una delicata come questa. Vorremmo restare alla Lazio, vedremo se si chiuderà questa operazione.

Infine, su Faraoni il procuratore dice che “resterà al Verona, non c’è nessun motivo per andare via”, mentre su Sebastiano Esposito: “Ha qualità ed è giovanissimo. La decisione finale spetta all’Inter, la nostra volontà è di giocare in Serie A. Vedremo se resteremo all’Inter o andremo in un’altra squadra”.