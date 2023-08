I portieri più forti della storia del Milan: uno non te lo aspetti

Maignan è l’attuale portiere del Milan; i rossoneri, nella loro storia, hanno sempre avuto estremi difensori di grandissima qualità.

Il Milan è, senza ombra di dubbio, una delle squadre più forti a livello internazionale; i trofei alzati dai rossoneri sono state tanti e la storia di questo club è riconosciuta in tutto il mondo.

Parliamo di una squadra che, nella sua storia, ha sempre avuto giocatori di assoluto livello; tra questi non possiamo non menzionare, ovviamente, i portieri. Sono diversi gli estremi difensori che hanno lasciato un ricordo indelebile nella mente dei tifosi rossoneri.

Sebastiano Rossi

Iniziamo questa speciale classifica con Sebastiano Rossi che ha vestito la maglia del Milan dal 1990 al 2002. Un periodo caratterizzato da ben dodici trofei tra coppe nazionali e competizioni europee. Impossibile dimenticare il record di imbattibilità (929 minuti) conseguito nel 1994; un record durato fino al 2016 quando Buffon arrivò a 973 minuti senza subire gol.

Dal punto di vista tecnico, Sebastiano Rossi era un portiere forte sia tra i pali sia per quanto riguarda le uscite, alte e basse. Sapeva anche giocare con i piedi nonostante non fosse la sua caratteristica principale; per i tifosi rossoneri è impossibile dimenticare un giocatore del genere.

Nelson Dida

Tra i migliori portieri che hanno vestito la maglia del Milan non possiamo non citare Nelson Dida; l’estremo difensore brasiliano ha protetto la porta rossonera dal 2000 al 2001 e dal 2002 al 2010 regalando diverse soddisfazioni ai tifosi rossoneri come le due Champions League alzate da grande protagonista.

In totale, i trofei vinti da Dida con la maglia del Milan, tra coppe nazionali e trofei europei, sono otto. Tra le sue caratteristiche principali non possiamo non citare una grande prestanza atletica e dei riflessi a dir poco eccellenti. E’, senza dubbio, uno dei portieri migliori che hanno vestito la maglia del Milan.

Gianluigi Donnarumma

Al Milan dal 2015 al 2021 possiamo dire come Donnarumma sia cresciuto, sotto tutti i punti di vista, nella famiglia rossonera. Un solo trofeo vinto e la sensazione che la storia tra il portiere azzurro e il club italiano avrebbe potuto portare maggiori soddisfazioni.

Dal punto di vista tecnico parliamo di un portiere molto forte e considerato tra i migliori della sua generazione; Donnarumma è abile nelle uscite e fa dei riflessi una delle sue caratteristiche migliori.

Il suo unico problema, soprattutto vedendo le sue ultime prestazioni dove ha commesso qualche errore di troppo, è la continuità. La sua storia con la maglia del Milan non si è conclusa nel migliore dei modi.

Mike Maignan

Concludiamo questa speciale classifica con l’attuale portiere del Milan, Maignan; l’estremo difensore rossonero ha contribuito, in maniera decisamente importante, alla vittoria dell’ultimo scudetto e alla qualificazione (nella scorsa stagione) in semifinale di Champions League.

Portiere abile con i piedi ma soprattutto fortissimo tra i pali; ha un grande istinto ed è molto abile nelle uscite basse e alte. Dotato dal punto di vista atletico riesce a compiere parate assolutamente spettacolari.

Il suo problema sembra essere la condizione fisica considerando che al Milan è stato fuori per diverso tempo e, nell’ultima stagione, l’infortunio lo ha costretto a saltare non poche partite compreso il Mondiale in Qatar con la sua Francia.