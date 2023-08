Donnarumma alla Juventus, c’è il verdetto definitivo

Arriva la decisione del Paris Saint-Germain su Donnarumma: la Juventus alla finestra, la decisione di Luis Enrique è stata presa

Gigio Donnarumma alla Juventus, ci risiamo. Anche quest’estate, come capita ormai da diversi anni, il nome del portierone del Psg è stato accostato alla società bianconera.

L’arrivo a Parigi di Luis Enrique ha riacceso le indiscrezioni sul futuro dell’estremo difensore della Nazionale. Per qualcuno, l’ex Milan non sarebbe ideale per il gioco dell’ex commissario tecnico della Spagna che ama un portiere in grado di far partire il gioco da dietro e quindi di saper usare con disinvoltura anche i piedi.

Da qui le voci sulla Juventus che potrebbe cedere Szczesny in estate davanti ad una buona proposta economica. Il portiere polacco è legato alla società piemontese fino al 2025 dopo che è scattato il rinnovo automatico di un anno. Per lui però potrebbe esserci anche un addio anticipato e a Torino non dispiacerebbe che a sostituirlo fosse proprio Donnarumma. Proprio per il portiere italiano è arrivata la decisione definitiva di Luis Enrique.

Calciomercato Juventus, Luis Enrique ha deciso il futuro di Donnarumma

Stando a quanto riferito da ‘Sport Mediaset’, le riflessioni sul fronte portiere al Paris Saint-Germain sono terminate ed hanno portato ad una decisione definitiva.

Niente Juventus per Gianluigi Donnarumma visto che a Parigi hanno scelto di puntare ancora su di lui. Il Psg non vuole vendere il portiere italiano e vuole contare su di lui come titolare anche nella prossima stagione. Una decisione che trova d’accordo sia il tecnico Luis Enrique che il direttore tecnico Luis Campos: per entrambi Donnarumma è incedibile.

Destinata quindi a restare tale anche quest’estate la voce di un approdo dell’estremo difensore alla Juventus. I bianconeri, salvo sorprese che nel calciomercato non possono mai essere escluse, continueranno ancora con Szczesny in porta almeno per la stagione 2023/2024, con Perin come affidabile dodicesimo.