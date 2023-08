“Con che faccia”: Vlahovic crea il caos, Giuntoli è già sotto accusa

Dusan Vlahovic e il suo futuro incerto alimenta le discussioni sulla Juventus e nel mirino finisce subito Cristiano Giuntoli: l’attacco è chiaro

Resta o va via si scoprirà soltanto nelle prossime settimane, ma intanto Dusan Vlahovic agita l’agosto della Juventus. L’estate bianconera sta scorrendo via con un grande dubbio, quello relativo alla conferma (o meno) del bomber serbo.

Un dubbio che è collegato anche all’operazione che la società sta provando a imbastire con il Chelsea: Vlahovic in Blues con Lukaku (più conguaglio) in bianconero. Un affare che per andare in porto ha bisogno soprattutto di un accordo sulla cifra cash da sborsare da parte del club londinese, non certo un dettaglio di poco conto.

Il tutto si ricollega però anche alle parole che Cristiano Giuntoli pronunciò al momento della sua presentazione da nuovo Football Director. L’ex ds del Napoli in conferenza spiegò che la Juventus puntava ancora su Vlahovic che sarebbe andato via soltanto davanti ad una proposta irrinunciabile. Ecco, la trattativa con il Chelsea può essere considerata tale? Per qualcuno no ed allora il dirigente bianconero finisce nel mirino.

Juventus, scambio Lukaku-Vlahovic: Giuntoli nel mirino

Lo scambio Lukaku-Vlahovic sta facendo molto discutere il popolo juventino e arriva anche il commento di Graziano Campi che non manca di accendere il dibattito.

Campi su Twitter scrive: “Con che faccia puoi dire che Vlahovic parte solo per un’offerta irrinunciabile se poi lo scambi con un giocatore di 7 anni più vecchio, fuori rosa e in cambio soltanto di 20 milioni di euro di plusvalenza?”. Un interrogativo a cui segue una critica alla dirigenza: “Se non sai fare 20 milioni di plusvalenza in altri modi, cambia mestiere”.

Frasi che non sono passate sotto silenzio che alcuni tifosi che hanno risposto, elencando i giocatori che potrebbero essere ceduti ma che, al momento, non hanno offerte. Ma c’è anche chi sposa in pieno il pensiero di Campi e si chiede come mai non ci sia l’intervento di Elkann. Discussione aperta come la trattativa con il Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku.