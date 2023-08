Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 3 agosto

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 3 agosto 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 3 agosto 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ titola con ‘Milan, c’è da fare’. In foto Pioli con la maglia rossonera e intorno le trattative calde di questi giorni. Krunic e Lenglet del Barcellona, nel mirino per la difesa, ma anche De Ketelaere che può andare all’Atalanta: ‘Club d’accordo, manca il suo sì’. In testa ‘Sfida al Napoli: l’Inter sprinta’, con i bookmakers che danno i nerazzurri avanti per il titolo ma con gli azzurri che possono fare il bis. Di spalla tutti gli altri argomenti e trattative: a sinistra Pogba (‘Salta l’esordio di campionato. Il flop continua’) e Buffon (‘Gigi nuova vita. Ispirerà gli Azzurri da dirigente’). A sinistra Lazio (‘Ecco i rinforzi per Sarri: Kamada e Isaksen’) e Roma (‘Marcos Leonardo. Dal Santos i gol per Mou’).

Su ‘Il Corriere dello Sport’ svetta l’immagine di Big Rom: ‘Da vera Juve’, titola la prima pagina. E il sottotitolo ‘Giuntoli aspetta Lukaku e blocca Morata’. Lo spagnolo è il piano B al belga. Di spalla la Lazio e il doppio colpo Kamada-Isaksen, il Napoli (‘Per Murillo servono 20 milioni’) e la Roma che ‘ha in pugno Marcos Leonardo’). In basso le parole di Wanda Nara dopo aver scoperto la malattia, ma anche il ‘Flop Italia’ al Mondiale femminile e l’intervista a Zenga: “A me gli arabi non davano gli stipendi”.

Infine ‘Tuttosport’ che dedica la prima pagina a una leggenda come Buffon che ha detto basta col calcio giocato: ‘Juve, raccogli l’eredità di Gigi’. Poi in testa il granata: ‘Che tosto il Toro di Juric. Con tre rinforzi si vola!’ E gli altri titoli: ‘Lukaku a oltranza’, ‘Luis Alberto e Motta, tensioni di mercato’ e ‘Italia, che flop! Serve un nuovo ct’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 3 agosto

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna si parla del mercato del Barcellona: ‘Ansu e altri due acquisti’, titola ‘Sport’ raccontando come i blaugrana – dopo aver ritrovato Fati – sono pronti a fare uno sforzo per altri due acquisti. Su ‘AS’, invece, si titola con ‘Dembele sconvolge Xavi’. Il tecnico deluso dalla decisione del francese di andare via e scegliere il PSG. Intanto l’Arabia tenta anche Savic e Llorente dell’Atletico Madrid.